İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması önergelerine ilişkin "Madem bizim ve CHP'nin verdiği araştırma önergesini kabul etmiyorlar, o zaman AK Parti araştırma önergesi versin, hepimiz destekleyelim. AK Parti'nin sayısal çoğunluğu olduğu için komisyondaki çoğunluk da onlarda olacak. At izi, it izi karıştı. Her şey ortaya çıksın." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, Kanal İstanbul projesi hakkında bilim insanları, diplomat ve askeri çevrelerin çeşitli riskleri dile getirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız." yaklaşımı sergilediğini söyledi.

Milletin menfaatine uygun hiçbir bir yatırıma karşı olmadıklarını ve milletin çıkarlarını her şeyin önünde gördüklerini vurgulayan Akşener, partileri bünyesinde kurdukları Kalkınma Politikaları Başkanlığının projeyi incelediğini belirtti. Meral Akşener, bürokrasi, özel sektör ve akademik çevrelerden oluşan 36 kişilik bir ekibin Kanal İstanbul projesini, teknik, çevre, hukuki ve ekonomik olmak üzere dört ana başlık altında analiz ettiğini ve bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.