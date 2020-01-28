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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Genel Başkan Akşener: (1) - "(Elazığ depremi) Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır" - "Dünyada uyuşturucu kullanımının en hızlı arttığı üç ülkeden biri maalesef Türkiye. Mütedeyyin olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde, 2011-2019 yılları arasındaki artış neredeyse yüzde 100. Türkiye'de uyuşturucu kullanan kişi sayısı 1,5 milyonu bulmuş"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depremine ilişkin, "Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'da meydana gelen depremi anımsatarak konuşmasına başlayan Akşener, olayda hayatını kaybedenlere rahmet yarılılara da şifa dileğinde bulundu.

Ayrıştırma ve kamplaştırma politikalarının yıllardır devam ettiğini öne süren Akşener ancak milletin bu politikalara rağmen sevinçte ve kederde bir olabilmeyi başardığını, faziletiyle bir toplumsal sınavdan daha yüzünün akıyla çıktığını kaydetti.

Akşener, kadere iman etmenin dünyevi hayatta insanın kendisini rüzgara bırakması anlamına gelmediğini, Allah'ın verdiği akılla yeraltı ve yer üstündeki tehlikelerin farkına varıp gereken önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Doğal afetlerden siyaset çıkarılmasının siyasi anlayışında olmadığını vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu, 'olan bitene kör ve sağırız' demek asla değildir. Elbette ki gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbette ki deprem kuşağında yer alan ülkemizde bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız. Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır. Bize yakışan, dünü yarın konuşmak üzere bugün birlik olmaktır. Gün, Elazığlı, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür. Gün, milletçe tek yürek olup, yaralarımızı sarma günüdür. İktidar ve küçük ortağı yabancısı olsalar da siyasi sorumluluğumuz ve adabımız bunu gerektirir."

Deprem bölgesinde aileleri ve yaralıları ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu anlatan Akşener, yardım çağrısına cevap veren parti teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

- "Uyuşturucuya meyli ve talebi ortadan kaldırmalıyız"

Akşener, geçen hafta Antalya'da vatandaşların sorunlarını dinlediğini, milletin günlük hayatta bambaşka dertlerle yüz yüze olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uyuşturucu belasıyla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Akşener, "Ülkemizin geldiği durum maalesef hiç iyi değil. Dünyada uyuşturucu kullanımının en hızlı arttığı üç ülkeden biri maalesef Türkiye. Mütedeyyin olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde, 2011-2019 yılları arasındaki artış, neredeyse yüzde 100. Türkiye'de uyuşturucu kullanan kişi sayısı 1,5 milyonu bulmuş." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı yaptığını hatırlatan Akşener, "Bu bela Türkiye’nin üzerinden hiç eksik olmadı. Ancak, geçmiş yıllarda transit bir geçiş noktası olan Türkiye, artık uyuşturucunun büyük bir miktarının kaldığı, kullanıcı sayısının hızla arttığı bir ülke oldu. Sadece asayiş tedbirleri yetmez. Cezaları ne kadar artırırsak artıralım, talep oldukça önüne geçemeyiz. Uyuşturucuya meyli ve talebi ortadan kaldırmalıyız. Bu da özellikle gençlerimize her yönüyle sahip çıkmakla, onları yeniden umutlandırmakla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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