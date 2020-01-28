İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Ayrıştırma ve kamplaştırma politikalarının yıllardır devam ettiğini öne süren Akşener ancak milletin bu politikalara rağmen sevinçte ve kederde bir olabilmeyi başardığını, faziletiyle bir toplumsal sınavdan daha yüzünün akıyla çıktığını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depremine ilişkin, "Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır." dedi.

"Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu, 'olan bitene kör ve sağırız' demek asla değildir. Elbette ki gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbette ki deprem kuşağında yer alan ülkemizde bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız. Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır. Bize yakışan, dünü yarın konuşmak üzere bugün birlik olmaktır. Gün, Elazığlı, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür. Gün, milletçe tek yürek olup, yaralarımızı sarma günüdür. İktidar ve küçük ortağı yabancısı olsalar da siyasi sorumluluğumuz ve adabımız bunu gerektirir."

Deprem bölgesinde aileleri ve yaralıları ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu anlatan Akşener, yardım çağrısına cevap veren parti teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.