İYİ Parti Tokat İl Başkanı görevinden istifa etti

TOKAT, (DHA)- İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdi ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar, görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti'nin kurucu il başkanlarından Afşin Ünverdi ve yardımcısı Emrah Köknar yaptıkları yazılı açıklamayla görevlerinden istifa etiklerini duyurdu. Ünverdi açıklamasında, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda, 16 Aralık 2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bugüne şerefle yürüttüğüm İyi Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestlik sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener'e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Koray Aydın'a ve İYİ Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakâr, cefakâr ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım."

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da, İl Başkanı Afşin Ünverdi'nin ardından, istifa ettiğini açıkladı.

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