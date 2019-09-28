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"İyi parti Türk siyasetinin kalıcı partisidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 23:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Siyasal iktidar denklem üzerine denklem yapıyor. İsteyen istediğini yapsın, İYİ Parti artık Türk siyasetinin kalıcı partisidir"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Türk siyasetinin kalıcı partisi olduğunu ifade etti.

Manisa'nın Soma ilçesine gelen Aydın, ilk olarak Soma Şehitliği ve Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Aydın, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin iktidara yürüdüğünü söyledi.

Kısa sürede gelen başarının mimarının İYİ Parti seçmeni olduğunu belirten Aydın, "Siyasal iktidar denklem üzerine denklem yapıyor. İsteyen istediğini yapsın, İYİ Parti artık Türk siyasetinin kalıcı partisidir. Denklemleri alt üst ediyorsanız sizi karıştıran eller uzanacaktır ama biz içimize uzanan bu elleri kırarak gerçek iktidarı hep birlikte kıracağız." diye konuştu.

Partiye yeni üye kampanyası başlattıklarını da ifade eden Koray Aydın, "Pilot il olarak bunu ilk Ankara’da yaptık. Bir ayda yaklaşık 5 bin yeni üye katılımı sağladık." dedi.

Aydın'ın konuşmasının ardından Soma'da İYİ Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

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Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ parti Koray Aydın Manisa

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