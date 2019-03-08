HABER

İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Özçelik istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik: - "İlçe başkanı olarak İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim. MHP ve belediye başkan adaylarının her şartta yanlarında olduğumuzu da bildiririm"

SİNOP (AA) - İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik, partisinden istifa etti.

Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük umutlarla kurulan İYİ Parti'nin, Türkeli ilçesinde karşılık bulamadığını söyledi.

İYİ Parti'nin mevcut partilere alternatif merkez bir parti olarak kurulduğunu anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Farklı siyasi partilerde görev yapmış arkadaşlarımızla ilçemizde İYİ Parti teşkilatını kurduk. Genel Merkez nezdinde alınan kararların ve atılan adımların ne yazık ki tabanda karşılık bulmadığı her kesim tarafından görülmüştür. Siyaset gönüllere girebilmektir. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Bize düşen, 20 sene bu millete hizmet etmiş ve insanların gönlüne girebilmiş bir adayın etrafında toplanarak ilçeyi sahipsiz bırakmamaktır. Bugün itibarıyla ilçe başkanı olarak İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim. MHP ve belediye başkan adaylarının da her şartta yanlarında olduğumuzu bildiririm."

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydıPompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı
Meral Akşener Fatih'te kadınlara hitap ettiMeral Akşener Fatih'te kadınlara hitap etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayhan özçelik istifa İYİ parti İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.