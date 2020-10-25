İYİ Parti Üçüncü Yılını İzmir’de Kutladı

Kutlama telgraflarının okunmasının ardından kürsüye çıkan Akşener, “Bundan tam üç yıl önce Ankara’da, sizlerle birlikte tek yürek olup, hep beraber tüm Türkiye’ye seslendik. El ele, omuz omuza verip dedik ki; ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çünkü artık biz varız, artık İYİ Parti var’. Öyle de oldu. Yapılamaz denileni yaptık. Değişmez denileni değiştirdik. Milletimize yeniden umut olduk” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı kutlama için meydana dev bir platform kuruldu. Tekneler Türk bayrakları ve parti flamalarıyla kutlamalara denizden katıldı. Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve ışık gösterileri eşliğinde alana girdi. Kutlamaya CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, Saadet Partisi, Deva Partisi, DSP ve BTP genel başkan yardımcıları da katıldı. İstiklal Marşı okunurken ekrana hem Türk hem de Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuramazlar dediklerinde dedik ki kuracağız. Kurduk mu? Kurduk. Yaşamaz dediklerinde dedik ki; yaşatacağız. Yaşattık mı? Yaşattık. Dedik ki aziz milletimizin teveccühüyle, millet iradesinin tecelligahında, milletimizin sesi olacağız. Olduk mu? Olduk.”

“Varsın onlar dikkatimizi dağıtmaya çalışsın, biz milletimizle buluşacağız”

Siyaset tarihinin gücü ve iktidarı sonsuz zannedenlerin hüzünlü hikayeleriyle dolu olduğunu belirten Akşener, aynı tarihin “bitti” denilen anlarda yeniden yazılan başarı öyküleriyle de dolu olduğunu vurguladı. Akşener, “İYİ Parti’nin öyküsü de işte böyledir. Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin öyküsüdür. Bizim öykümüz, ummadığın bir zamanda, ummadığın bir yerlerden çıkıp gelen cesurların öyküsüdür. Bizim öykümüz, bir kutlu mücadelenin, bir büyük başarının öyküsüdür” ifadelerini kullandı.

Partisinin her adımda engellenmek istendiğini, sesinin kısılmaya çalışıldığını söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimsenin şüphesi olmasın. Allah’ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Varsın onlar, kendilerini paralamaya devam etsin, biz ileriye bakacağız. Varsın onlar, dikkatimizi dağıtmaya çalışsın, biz milletimizle buluşacağız. Varsın onlar durdurmaya çalışsın, biz milletimizin sesi olacağız. İYİ Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur.”

Milletin ilk sandıkta kendilerine yetki vereceğini söyleyen Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunda bulundu. Akşener, “Bilimden sanata, sanayiden teknolojiye, her alanda üreten, zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’yi milletimizle el ele inşa edeceğiz” dedi.

