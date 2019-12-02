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İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım istifa etti

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ile il yönetimi olarak sorunlar yaşadıklarını bu nedenle istifa kararı aldığını belirten Naci Yıldırım, "İstifamın ardından Kadın Kolları Başkanımız, Disiplin Kurulu Başkanı ile asil ve yedek olmak üzere 35 yönetim kurulu üyesi istifalarını verdi. Başkanlık görevinden ve görevlerimizden istifa ettik. Partiden istifa etmedik. Bunu özellikle belirtmek isterim." dedi.

Yıldırım, parti yönetiminin henüz il başkanlığına bir atama yapmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Yıldırım'ın istifası konusunun 21 Kasım'da yönetim kurulu toplantısında görüşüldüğü, 29 Kasım Cuma günü istifa kararı alındığı, istifa dilekçesinin 30 Kasım'da gönderildiği öğrenildi.

(AA)

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İYİ parti istifa naci yıldırım

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