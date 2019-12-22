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İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı’na silahlı saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş’a henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş’a henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı anını son anda fark eden Savaş, başını eğip kendini koruyarak olayı yara almadan atlattı.

Olay, Hacıkadem Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş aracıyla ışıklarda beklerken başka bir araçla yanına yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından üzerine ateş açıldı. Durumu son anda fark eden Savaş, başını eğip kendini koruması sonucu olayı yara almadan atlattı. Şüpheli veya şüpheliler ateş edip kaçtıktan sonra durumu emniyet güçlerine bildiren Savaş, ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İnceleme yapmak üzere olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Konuyla alakalı arkadaşımızın şuan sağlık durumu iyi. Kendi beyanları sonucunda olayı aydınlatacağız. Gerek güvenlik kameraları gerekse olay yeri inceleyen arkadaşlarımızın verileri ve kendi beyanıyla bu olay çözülecek. Kendi anlatacakları üzerinden yola çıkacağız” diye konuştu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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