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İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 07:23 | Son Güncelleme

Ankara için Mansur Yavaş’ın adaylığını düşünen CHP ve İYİ Parti, Mart 2019 yerel seçimleri öncesi muhtemel ittifakın haritasını arıyor. Her iki partinin bu ay sonuna kadar il il, ilçe ilçe oy oranlarının masaya yatıracağı belirtilirken, olası ittifakta üç büyük şehirden İzmir’i elinde bulunduran CHP’nin Ankara ve İstanbul için İYİ Parti’nin desteğini, İYİ Parti’nin de MHP’li Mersin ve Manisa belediye başkanlığı için CHP’nin desteğini isteyebileceği konuşuluyor.

İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!

Her iki partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş’ın adını gündeme getirmesinin ardından önceki gün sürpriz bir şekilde bir araya gelen iki partinin liderinin görüşmesinde “yerel seçimlerde olası ittifakın nasıl gerçekleşebileceğinin” gündeme geldiği belirtiliyor. Partilerin kasım ayı sonuna kadar il il, ilçe ilçe oy simülasyonları üzerinde çalışacağı ve olası ittifakta hangi il ve ilçelerde “birlikte hareket edilebileceği”ni konuşacağı belirtiliyor. Her iki partinin de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere “kendi adayıyla girmek istediği” biliniyor.

Cumhuriyet'ten Leyla Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti, 31 Mart’ta da ilk kez yerel seçimlere katılacağından, bu seçimleri “kritik” görüyor. Bu nedenle İYİ Parti, Antalya, Burdur gibi 24 Haziran seçimlerinde yüksek oy aldığı illerde “CHP’nin desteğini” bekleyebilecek. Ancak CHP de Antalya’da seçimlere iddialı girmek istiyor. Önceki seçimlerde, AK Partili belediyenin ardından Mustafa Akaydın ile Antalya’yı kazanan CHP’nin, yine “Antalya’yı CHP’ye kazandırabilecek bir isimle yol yürümek istediği” konuşuluyor. İYİ Parti’nin ise CHP’ye, “Antalya’da İYİ Parti’nin de şansının yüksek olduğunu, partinin CHP’li seçmenden de oy alabileceğini CHP’nin masasına getirebileceği” ifade ediliyor.

ANKARA ÇIKMAZI

Öte yandan her iki partinin de Mansur Yavaş’ın adaylığını gündeme getirerek, Ankara’ya “Yavaş üzerinden talip olmak istediği” biliniyor. İzmir’i elinde bulunduran CHP’nin Ankara ve İstanbul’da da “İYİ Parti’nin desteğini isteyebileceği” ifade edilirken, İYİ Parti’nin de CHP’ye, “Yavaş’ın İYİ Parti adayı olması yönünde talepte bulunacağı” kaydediliyor. İki partinin “Yavaş’ın adaylığında uzlaşması” durumunda, Yavaş’ın ifade ettiği gibi, seçildikten sonra, “Ankara’yı isterse rozetsiz yönetebileceği” seçeneği üzerinde de duruluyor. Öte yandan MHP’nin elinde bulundurduğu Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında İYİ Parti’nin “CHP’nin desteğini isteyebileceği” de konuşuluyor.

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