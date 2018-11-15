İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!

Her iki partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş’ın adını gündeme getirmesinin ardından önceki gün sürpriz bir şekilde bir araya gelen iki partinin liderinin görüşmesinde “yerel seçimlerde olası ittifakın nasıl gerçekleşebileceğinin” gündeme geldiği belirtiliyor. Partilerin kasım ayı sonuna kadar il il, ilçe ilçe oy simülasyonları üzerinde çalışacağı ve olası ittifakta hangi il ve ilçelerde “birlikte hareket edilebileceği”ni konuşacağı belirtiliyor. Her iki partinin de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere “kendi adayıyla girmek istediği” biliniyor.

Cumhuriyet'ten Leyla Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti, 31 Mart’ta da ilk kez yerel seçimlere katılacağından, bu seçimleri “kritik” görüyor. Bu nedenle İYİ Parti, Antalya, Burdur gibi 24 Haziran seçimlerinde yüksek oy aldığı illerde “CHP’nin desteğini” bekleyebilecek. Ancak CHP de Antalya’da seçimlere iddialı girmek istiyor. Önceki seçimlerde, AK Partili belediyenin ardından Mustafa Akaydın ile Antalya’yı kazanan CHP’nin, yine “Antalya’yı CHP’ye kazandırabilecek bir isimle yol yürümek istediği” konuşuluyor. İYİ Parti’nin ise CHP’ye, “Antalya’da İYİ Parti’nin de şansının yüksek olduğunu, partinin CHP’li seçmenden de oy alabileceğini CHP’nin masasına getirebileceği” ifade ediliyor.