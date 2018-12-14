İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İttifaklardaki son durumu köşesine taşıyan Sarıkaya, Cumhur İttifakı'nın büyük oranda müzakerelerini tamamladığını, 7 kent üzerindeki son görüşmelerin de önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki buluşmada sonuca ulaştırıldığını aktardı. Sarıkaya, "Böylece ittifak, AK Parti’nin henüz adaylarını açıklamadığı İstanbul ile birlikte, Adana, Aydın, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 bölgedeki yol haritasını da kesinleştirdi. Özellikle de Aydın ve Muğla konusu netliğe kavuştu" diye yazdı. "BİR SAATLİK GÖRÜŞMEDE KARAR ALINDI" İstanbul adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğunu, isminin açıklanması için Meclis Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinin bitmesinin beklendiğini aktaran Sarıkaya, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: "Daha önce MHP’ye jest yapılması planlanan Aydın ve Muğla ile ilgili karara da Erdoğan-Bahçeli arasındaki bir saatlik görüşmede karara varılmış. AK Parti daha önce Muğla adayını İl Sağlık Müdürü İskender Gencer olarak belirlemiş, hatta aday açıklama toplantısı için Ankara’ya gelirken son anda yoldan döndürülmüştü. Basına dağıtılan listede de Gencer’in adı olmasına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında açıkladığı isimler arasında da yer almamıştı. AK Parti bu kapsamda Muğla ile birlikte komşu kent Aydın adayını da açıklamamıştı. Bu da Muğla gibi Aydın’ın da MHP’ye bırakıldığı iddiasına yol açmıştı.

"OLURSAM CHP'DEN OLURUM, OLMAZSA BAŞKA YERDEN OLMAM" Aktarıldığına göre CHP ile İYİ Parti arasındaki müzakereler, CHP’nin Muğla’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile yola devam kararı alması Cumhur İttifakı'nda sürecin bir daha gözden geçirilmesine yol açmış. Varılan karar gereği Aydın ve Muğla’dan AK Parti’nin aday çıkarması karara bağlanmış. AK Parti cephesinde Muğla için daha önce adı açıklanan İl Sağlık Müdürü Gencer ile birlikte Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve CHP’nin Büyükşehir’e aday göstermediği Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un adı geçiyor. Kocadon’un son günlerde görüştüğü kişilere, “Olursam CHP’den Büyükşehir adayı olurum, olmazsa başka yerden olmam” dediği biliniyor. Ancak yine adı AK Parti çevrelerinde sıklıkla dile getiriliyor." "BAZI YERLERDE OYNAMALAR YAPILDI" Aydın'da Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem adının geçtiğini belirten Sarıkaya, "AK Parti’nin milletvekili eksilmesinde sakınca görmemesi halinde Mustafa Savaş’ı gösterme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. AK Parti, bu kapsamda MHP’nin elinde olan Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye’de aday göstermeyecek… Büyükşehirlerde ise İstanbul ve Ankara’da üç, İzmir ve Bursa’da iki diğer illerde ise bir bölgedeki ilçelerden MHP aday gösterecek, AK Parti çıkarmayıp destekleyecek. İlçelerde ise mevcut belediyelerde yine aynı partiler aday çıkarırken, diğer partilerin bulunduğu bölgelerde ise geçen seçimde hangi parti ikinci geldiyse o aday gösterecek, diğeri çıkarmayıp destekleyecek. AK Parti ile MHP arasındaki son turda ağırlıklı olarak büyükşehir ilçelerinin ele alınıp, yeniden durum değerlendirmesiyle bazı yerlerde de oynamalar yapıldığı belirtildi. Cumhur İttifakı'nda müzakereler büyük oranda sonuçlanmış görünüyor…" ifadesini kullandı.

"BAZI MİLLETVEKİLLERİ RAHATSIZ" Cumhur İttifakı hakkındaki değerlendirmesinin ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki müzakere krizine değinen Sarıkaya, "Şunu belirtmeliyim ki 6 isim yeniden dönüşün yolunu açtı ama bunda liderler Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in yapıcı tutumunun rolü de büyük oldu… Yaşanan süreci, her iki partiden dinlediklerim kapsamında özetlersem… Bir gün önce müzakereler tıkanmış, İYİ Parti de ertesi gün saat 12.00’de bunu açıklama kararı almıştı. Aktarıldığına göre bu durum her iki partide bazı milletvekillerini rahatsız etmiş… CHP sorunu aşmak için tıkanma yaratan yerler ve bu konuda kimlerin ısrarcı olduğu konusunda basına bilgi vererek medya baskısı oluştururken, bazı milletvekilleri de TBMM’de “Süreç yeniden başlamalı” diyerek devreye girmiş. İYİ Parti’de ise siyasi deneyimi yüksek akil isim Cihan Paçacı ile müzakereleri yürüten Koray Aydın erken saatte partiye gelerek durumu bir daha gözden geçirmiş. İki büyük bankanın genel müdürlüğünün ardından, merhum Süleyman Demirel’in yanında siyasete başlayıp Doğru Yol Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş Paçacı, her zamanki sakin üslubuyla sorunun aşılması gerektiğini belirtmiş." diye yazdı.

"BALIKESİR VE MANİSA'DA TIKANDIK" Muharrem Sarıkaya, yazısının devamında şu çarpıcı detayları köşesine taşıdı: İYİ Parti lideri Meral Akşener’i arayıp, tıkanan noktayı aşmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitmeyi, “Müzakereler bitti” açıklamasını bu görüşme sonrasına bırakmayı önermiş. Akşener de Paçacı ve Aydın’ın talebine olumlu bakmış ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu istenmiş. O sırada partisinin “Emek ve İnsan Hakkı Platformu” tarafından düzenlenen toplantısında olan Kılıçdaroğlu gelen mesaja olumlu yanıt vermiş. CHP lideri ile görüşmede Paçacı söze girmiş: “Bu sorunu aşmamız lazım. Balıkesir ve Manisa’da tıkandık, adayımız ısrar ediyor; eğer uygun görürseniz bu iller bizde kalsın” Bu aşamada CHP Balıkesir adayı ve milletvekili Ahmet Akın’ın Akşener’e yönelik bazı sözleri de aktarılmış. "ÖZGÜR’Ü AŞAMIYORUM" Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şöyle olmuş: “Ahmet Bey (Akın) ile görüşeyim, eğer çekilirse size haber veririm, ama Manisa’da Özgür Beyi (CHP Grup Başkanvekili Özel) aşamıyorum. Kendisiyle bir daha konuşacağım…” Bu aşamada Koray Aydın devreye girip şu veriyi aktarmış: