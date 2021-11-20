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İyi Parti ve CHP Erken Seçim Baskısını Arttırıyor

20.11.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe günü ortak basın toplantısında erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümet üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor

Perşembe günü ortak basın toplantısında erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümet üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor.

Bazı kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı’na çok yaklaşan bazılarında ise geçmeyi başaran Millet İttifakı, bu ivmeyi meydanlara da taşıyor.

İyi Parti bugün Türkiye’de en güçlü seçmen tabanına sahip olduğu illerin başında gelen Denizli’de açık hava toplantısı düzenledi.

Akşener: "Erdoğan’ın inadı, Türkiye’yi her geçen gün, uçurumun eşiğine sürüklüyor’’

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan İyi Parti lideri Akşener’in ana teması seçimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Akşener, ‘‘Artık köprüden önceki son çıkıştasın. Ya milletini duyacak, ve gereğini yapacaksın ya da ilk seçimde, boyunun ölçüsünü alacaksın. Türkiye bugün, çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben size soruyorum. Bu iktidar, şu anda millete gidebiliyor mu? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Şimdi ben de size soruyorum. Aynı Sayın Erdoğan’ın, bundan 20 yıl önce söylediği gibi tek çözüm var; Seçim, seçim, seçim. Sayın Erdoğan’ın inadı, Türkiye’yi her geçen gün, uçurumun eşiğine sürüklüyor’’ dedi.

‘‘Mutfakta yangının da işsizliğin de sebebi Erdoğan’ın tercihleri’’

Cumhurbaşkanı’nı Türkiye’yi liyakatsiz kadrolara teslim etmekte suçlayan İyi Parti Genel Başkanı, bu tercihlerin ülkede yaşanan ekonomik krizin nedeni olduğunu savundu.

Akşener, ‘‘Paramızın pul olmasının sebebi de mutfaktaki yangının sebebi de işsizlikteki olağanüstü artışın sebebi de her geçen gün borçlanmamızın sebebi de, Sayın Erdoğan’ın bu evlere şenlik tercihleridir. Sayın Erdoğan her konuşmasında, piyasaya güven yerine, şüphe vererek, Türk Lirası’nın, ortalama 25 kuru, değer kaybetmesini tercih ediyor. Akıl dışı teorilerinde inat ederek, esnafı, emekliyi, çiftçiyi, öğrenciyi hayat pahalılığına mahkum etmeyi tercih ediyor. İzlediğin yanlış politikalarla 2002 yılında, 1,1 lira olan mazotu, 8 katına; tonu, 237 lira olan üre gübresini, 38 katına çıkarmışsın. Ülkeyi yönetemediğin gibi kurulan elektrik santrallerini de, denetlemediğin için, Menderes ovasını bitirmişsin. Parasını ödedikleri halde, çiftçileri sulama suyundan faydalandırmamışsın. Buna rağmen hala, utanmadan, sıkılmadan, ekonominin kitabını yazdım diyorsun öyle mi?’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Bebek maması son 1 yılda yüzde 114 zamlandı, aç bebeklerin göz yaşının vebali çok ağırdır’’

Akşener’in Millet İttifakı’ndaki ortağı Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası Başkanı ve TOBB Başkanı’yla yaptığı görüşmelerden sonra bugün de gıda sektörünün temsilcileriyle görüşerek Türkiye’nin sorunlarını yakından takip ettiği mesajını verdi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri, ‘‘Halkımız müsterih olsun, insanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Bu ülkenin makus talihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki. Bu saray ve şahsım iktidarı belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkartmış. Türkiye’de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’i. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa daha derin bire sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan birisi insanlarımızın gıdaya erişimi. TÜİK’in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı. Mesela geçen seneden bu yana karnabahar yüzde 124 zamlanmış. Patates yüzde 69, tavuk eti yüzde 68, domates 62, ay çiçeği yağı yüzde 60 zamlanmış. Bu ülkede bebek maması son 1 yılda yüzde 114 zamlandı. Hiç kimse unutmasın, aç bebeklerin göz yaşının vebali çok ağırdır’’ dedi.

Gıda fiyatlarındaki yangınını önlemek için altı maddelik bir yol haritası sunan CHP Genel Başkanı, Ziraat Bankası’nın çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermesini, su ve elektrik borçlarının faizi silinmesini, bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmesini, tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmasını ve gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüz 8’lik KDV’nin 6 ay boyunca sıfırlanmasını istedi

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