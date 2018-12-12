İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

“İki tarafta masaya hakikaten uzlaşma, hesap yapmadan başarılı olmak üzerine oturmuştu. Büyükşehirler dışındaki illerle de ilgili konuşalım dedik. Biz Balıkesir'de milletvekilimiz Ahmet Akın'ı adayımız olarak açıkladık. Bunun üzerine İYİ Parti de Balıkesir'de Milletvekili İsmail Ok'u aday gösterdi. Görüşmeler sırasında İsmail Ok'u adaylıktan çekeceklerini söylediler ama bunu yerine getirmediler. Tersine, bizden adayımızı çekmemiz için bastırdılar. Ankara'da kimin aday olması konusunda baştan bir şey söylemedik. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP'ye gelip Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermek istediklerini söyledi. Ancak, öyle gelişmeler oldu ki, Mansur Yavaş'ı da Ankara'da dımdızlak bıraktılar.”

"MERAL HANIM'A JEST OLSUN DİYE KOCAELİ'Yİ BIRAKTIK""



“Meral Hanım’a jest olsun diye Kocaeli'yi İYİ Parti'ye bıraktık. En son, Genel Başkan Yardımcımız Seyit torun'un memleketi Ordu'yu istediler onu da verdik. Koray Bey, Trabzon'un kendilerine bırakılmasını istedi, onu da yerine getirdik. ”

"İŞBİRLİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEYENLER VAR"



“Ona rağmen İYİ Parti'de bazı kişiler, saray entrikasına mahkum oldular. İYİ Parti içinde seçimlerde işbirliği için candan çabalayanlar olduğu gibi bunun gerçekleşmemesini isteyen, çaresizliğin mimarı olanlar da var. İYİ Parti'nin mevcut belediye başkanlarından CHP'den aday olmak isteyenleri bile partimize almadık. Bunun ittifaka zarar vereceğini düşündük. Başarıya odaklı bir çalışma başlatılmıştı Ancak, kişiye odaklı bir anlayışla masayı yıktılar. Bize göre İYİ Parti beka sorunuyla karşı karşıya. İttifakın bozulması, masanın dağılması da AKP-MHP ittifakının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil. Bize göre bunun sorumlusu da İYİ Parti'dir.

10'dan fazla ili İYİ Parti'ye bırakmıştık. Küçük meseleleri dağ gibi yapıp çözümün önünü tıkadılar.”



