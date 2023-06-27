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İYİ Parti ve CHP'nin yan yana olma ihtimali ortadan kalktı mı? Turhan Çömez canlı yayında açıkladı

27.06.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasına İYİ Parti, Millet İttifakı ile yolları ayırdı. İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener 6'lı masa için "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" demişti. Bu gelişme sonrasında "İYİ Parti ile CHP’nin artık yan yana gelme ihtimali ortadan kalktı mı?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez canlı yayında bu soruya yanıt verdi.

İYİ Parti ve CHP'nin yan yana olma ihtimali ortadan kalktı mı? Turhan Çömez canlı yayında açıkladı

Seçimler sonrasında İYİ Parti ve CHP'nin tutumun ne olacağı merak ediliyor. İYİ Parti'den gelen peş peşe ittifak sona erdi açıklamaları sonrasında İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Meral Akşener, CHP için sert sözler kullanmıştı. Akşener, "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" demişti. Bu sözler sonrasında Akşener, 6'lı Masa ile ilgili de dikkat çeken bir çıkışta bulunarak "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...' İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

TURHAN ÇÖMEZ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ‘İYİ Parti ile CHP’nin artık yan yana gelme ihtimali ortadan kalktı mı?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez canlı yayında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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“Hayır. Bizim Millet İttifakı olarak ittifak birlikteliğimizin teknik ve hukuki boyutu geçtiğimiz seçimlerde bitti fakat siyasi boyutu belli düzeyde ediyor. Ama bunun neye evrileceği ve ne şekilde yoluna devam edeceği önümüzdeki günlerin, haftaların ve ayların konusu. Dolaysıyla biz İYİ Parti olarak Akşener’in ifadesi ile ‘kuyruk siyaseti’ yapmama konusunda kararlıyız.

"KİMSE BİZE BUNDAN SONRA TAKILIN PEŞİMİZE DİYEMEYECEK"

Ben birkaç kereler ifade ettim tekrar söyleyeyim kimse bize bundan sonra hadi biz yola çıktık takılın peşimize demeyecek ya da diyemeyecek. İYİ Parti artık güçlü ve tabanı olan bir parti. Kurumsal aidiyeti güçlenmiş bir parti. Önümüzdeki dönemde eğer böyle bir lokal ittifaklar, genel ittifaklar birliktelikler olacaksa bunlar masanın etrafında oturulur konuşulur ve biz bunu o gün geldiğinde değerlendiririz. Biz buna şimdiden var ya da yok demek mümkün değil.

"O GÜNÜN ŞARTLARINDA MUTLAKA DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Önümüzdeki dönem son derece kritik bir dönem ve biz yerel seçimlerin ne kadar kritik olduğunu gayet iyi biliyoruz. Herkes biliyor ama biz bir siyasi parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu seçimlerde muhalefetin ve İYİ Parti’nin alacağı oy, kazanacağı belediye başkanlıkları sayısı önümüzdeki dönemin kaderini belirleyecek. Hem gelecek seçimlerin kaderini hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem bizim istikbalimizi hem de Türkiye’nin istikbalini belirleyecek. O sebeple burada tabiki partimizin kurumsal aidiyeti ve yola kendi kültürü ve karakteri ile devam etme kararlılığı son derece önemli ama bu sorumluluğumuz her zaman bir kenarda güçlü bir şekilde duruyor. O günün şartlarında bunlar mutlaka değerlendirilecektir.”

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Turhan Çömez CHP İYİ Parti

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