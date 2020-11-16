İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak

Akşener, İYİ Parti olarak kendilerinin de iyileştirilmiş veya güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarımı üzerine çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bu iki çalışmayı biraraya getireceğiz ve ortak noktaları, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımızın konuda ortak çalışma yapmaları konusunda mutabık kaldık" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider basına açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iade-i ziyarette bulunurken, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında da bilgi verdi.

Davutoğlu: Hükümet sisteminin iflası

Davutoğlu da genel merkezlerinin yanyana olmasına göndermede bulunarak, İYİ Parti ile hem komşuluk, hem de bir çok açıdan ortak kaygı ve görüşleri olduğunu vurguladı.

Siyasetçinin, varolan yanlışı söylemenin yanında, bu yanlış karşısında alternatif öneriyi de ortaya koymak durumunda olduğunu anlatan Davutoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kastederek şunları söyledi:

"Artık Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği hem ekonomi hem hukuk hem de demokraside problem olduğu gerçeği, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası anlamına gelir" dedi.

Halen uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de geçmişte uygulanan parlamenter sistemin de "çarpık" sistemler olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanrken, 1924 Anyasası ile gelen çoğunlukçu sisteme de, 1961 Anayasası ile gelen vesayetçi sisteme de, 982 Anayasası ile gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öneriyoruz" diye konuştu.