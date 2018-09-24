İYİ Parti Yalova İl Başkanı atamasına itiraz

İYİ Parti Yalova İl Başkanlığına atanan Mehmet Çam, düzenlediği basın toplantısıyla parti içi birlik mesajı verirken, atamaya itiraz eden partililer, imza toplamaya başladı.

Çam, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren bu harekete destek verdiğini belirtti.

Oluşturacakları yeni yönetimin vizyonunun "Biz" olacağını vurgulayan Çam, şöyle konuştu:

"Birlik olarak, beraber olarak, omuz omuza Yalovamıza ve Türkiyemize hizmet edeceğiz. İyi çalışacağız, üreteceğiz ve yaşayacağız. Bu düşünceyle, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için iyi olan her fikre duyguya ve görüşe kapımız her zaman açık olacaktır. Tek vazgeçilmezimiz, Türkiye ve Yalova'mızdır. Bu düsturdan hareketle İYİ Parti Yalova İl Başkanlığını alıyorum ve bu çizgide hep birlikte yürüyeceğimize inanıyorum."

Öte yandan Çam'ın il başkanlığına atanması bir grup partilinin tepkisine neden oldu. Partililer, atamaya itiraz ederek imza toplamaya başladılar.

Şu ana kadar 300'ün üzerinde imza topladıklarını ve bunları İYİ Parti Genel Merkezi'ne göndereceklerini vurgulayan İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı eski kurucu üyelerinden Cengiz Zenginler, şunları kaydetti: