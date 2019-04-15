İYİ Parti Yalova İl Başkanı Çam ve yönetim kurulu istifa etti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam, Genel Merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığı nedeniyle yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Çam, ''İYİ Parti Yalova İl Başkanlığına atandığım günden itibaren, Genel Merkez ile olan yaklaşım ve felsefe farklılığımız sebebi ile birçok sorunlu süreç geçirdim. Bu sebepten dolayı 27 Mart 2019 tarihinde yönetim kurulu üyeleri ile ortak karar alarak istifa ettik. İstifamızı Genel Merkez ile paylaştık. Fakat bazı ilçelerimizde adaylarımız bulunduğu için teşkilatlarımızı zor durumda bırakmamak adına istifalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı erteledik. İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevimden, il yönetimi ile birlikte istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.

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