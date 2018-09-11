İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Osman Kendir yaptığı kamuoyu açıklamasında teşkilatın genel merkezin isteği doğrultusunda istifa ettiğini duyurdu.

Kendir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere İYİ Parti teşkilatlarında ülke genelinde bazı istifa ve değişimler yaşanmakta. Yalova teşkilatımız, kurucu il başkanımız Sayın Ünlem Üstel öncülüğünde; Yalovalı iyi insanlardan ve cesur insanlardan kurulduktan çok kısa bir süre sonra genel seçimlere katılmıştır. Gerek genel seçimlerde aday olan üyelerden, gerekse partimizin daha da iyileşmesi için yapılacak revizyonlardan dolayı; İYİ Parti Genel Başkanlığı’nın 30 Ağustos 2018 tarih ve 1333 sayılı; ‘Teşkilatlarda Revizyon Çalışmaları’ kararı ile ülke çapında ayrım yapmaksızın tüm il başkanları ve il yöneticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmiştir. Yalova İl Teşkilatı da; bu tavsiyeyi kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir şekilde istifa etmiştir ve istifalar genel merkeze sunulmuştur. Hiç şüphemiz yoktur ki ve Yalovalı dostlarımızın da şüphesi olmasın ki; İYİ Parti Yalova teşkilatı; bu süreçten yenilenmiş, daha güçlü ve kesinlikle daha kararlı bir yapı ile çıkacak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Sık sorulan bir soruya da açıklık getirmek gerekirse; yeni oluşacak yönetimde, eski yöneticiler, eski il başkanları ve eski üyeler bulunabilir."



