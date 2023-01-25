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İYİ Parti'ye AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki! 'Gençler 73 yıl önce ne dediyse 14 Mayıs'ta da onu diyecek'

25.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Mayıslar sizindir' tweetinin ekran görüntüsünü paylaşımına ekleyen İnan "E hani mayıslar sizindi. Şimdi genç istismarıyla mayıslara düşman mı oldunuz!" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

İYİ Parti'ye AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki! 'Gençler 73 yıl önce ne dediyse 14 Mayıs'ta da onu diyecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biliyorsunuz Sayın Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Neden erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü gençlerden korkuyorlar" ile şeklindeki sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki geldi.

"GENÇLER SİZİN İÇİN NESNEDEN İBARET"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in bu sözlerini alıntılayıp paylaşımına Akşener'in "Mayıslar bizimdir" şeklindeki paylaşımının ekran görüntüsünü de ekleyerek bir tweet attı. İnan paylaşımında "E hani mayıslar sizindi. Şimdi genç istismarıyla mayıslara düşman mı oldunuz! Milletvekili listelerinde bir tane gence yer vermediniz. Gençler sizin için nesneden ibaret. Gençler 73 yıl önce ne dediyse 14 Mayıs’ta da onu diyecek. Sizin de son seçiminiz olacak." ifadelerini kullandı.

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