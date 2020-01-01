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  4. İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya Tezkeresi'nin değerlendirmesiye başladı

İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya Tezkeresi'nin değerlendirmesiye başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2020 23:17 | Son Güncelleme

Partisinin Başkanlık Divanının ilgili üyeleriyle bir araya gelerek, Libya Tezkeresi konusunda görüşlerini alan Genel Başkan Meral Akşener, yarın da oylama öncesi TBMM Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak

İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle başladı.

Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Divan Başkanlığından konuyla ilgili üyeler Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Adnan Sezgin, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, tezkerenin gerekçesini inceledi ve üyelerin görüşlerini sordu.

Akşener, yarın da tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce saat 11.30'da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak.

- "Tek tek görüşü alınacak"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, toplantıda tezkereye ilişkin bilgi verildiğini ve herkesin görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Tezkerenin Meclis'e geldiğinden bu yana parti olarak üzerinde çalıştıklarını ifade eden Paçacı, "Genel Başkan yarın tezkere görüşülmeden önce milletvekilleriyle toplantı yapacak. Milletvekilleri bilgilendirilecek, hepsinin tek tek görüşü alınacak ve ona göre yol haritası belirlenecek." diye konuştu.

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İYİ parti Libya Meral Akşener tezkere

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