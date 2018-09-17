HABER

İYİ Parti yerel seçim startını verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 13:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere hazırlık için oluşturduğu heyetleri çalışmalar yapmak üzere illere gönderdi - Parti Genel Sekreteri Paçacı: - "Halkımızın dertlerini dinleyip bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmaya gidiyoruz"

İYİ Parti, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere hazırlık için oluşturduğu heyetleri çalışmalar yapmak üzere illere gönderdi.

İYİ Parti genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin yer aldığı heyetlerin yola çıkışı öncesi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde her türlü baskı ve imkansızlıklara rağmen partilerinin seçimin tek kazananı olduğunu savundu.

Partilerinin 7 aylık bir süreçte sıfır oydan 5 milyon oya ulaştığını ve 43 milletvekili ile Meclise girmeyi başardığını belirten Paçacı, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'ye bu başarıyı yaşatan halkımız, önümüzdeki yerel seçimlerde de İYİ Parti'ye büyük destek verecektir. Yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde ilk etapta 31 ili kapsayacak şekilde 12 grup ve 200 kişiden oluşan 'İyilik Kervanı' yola çıkmaktadır. Halkımızın dertlerini dinleyip, bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmaya gidiyoruz.

Sivil toplum kuruluşları, yerel basın ve televizyonlar ziyaret edilecek, yerel ve genel problemler üzerinde fikir alışverişi yapılacaktır.
İYİ Parti Türkiye'yi karış karış gezecek ve halkımızın kaybolan umutlarını tekrar kazandıracaktır."

- "Türkiye'yi birleştirmeye kararlıyız"

Paçacı, Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde, Türkiye'yi kalkındırmaya, kutuplaşan ve hasım hale gelen halkı birleştirmeye ve huzur içinde yaşatmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Açıklamanın ardından heyetler dualar eşliğinde gidecekleri yerlere uğurlandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktıMHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı
İYİ Parti'li Paçacı: İktidarın yanlışlıklarının faturası halkımıza çıktıİYİ Parti'li Paçacı: İktidarın yanlışlıklarının faturası halkımıza çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.