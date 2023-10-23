HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti yerel seçimler için AK Parti'yle anlaşma yaptı mı? Gündem olan iddia için açıklama geldi

İYİ Parti yerel seçimler için AK Parti'yle anlaşma yaptı mı? Gündem olan iddia için açıklama geldi

23.10.2023 17:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarda İYİ Parti ile AK Parti'nin adaylar konusunda yerel seçimler için anlaştıkları iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını dile getirerek iddialar için, "Ciddiye alınacak bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti yerel seçimler için AK Parti'yle anlaşma yaptı mı? Gündem olan iddia için açıklama geldi

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, yerel seçimde çıkarılacak adaylar konusunda İYİ Parti ve AK Parti'nin anlaşma yaptığına yönelik iddiaların, ciddiye alınacak bir yanının olmadığını belirterek, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEKLER

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partinin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda partililerle bir araya geleceklerini söyledi.

AA-20231009-32354255-32354253-IYI_PARTI_SOZCUSU_ZORLU_BASIN_TOPLANTISINDA_KONUSTU

İYİ Parti olarak her şart ve koşulda Atatürk'ün kutlu mirasını ilelebet yaşatacaklarını ve Cumhuriyet değerlerine her daim sahip çıkacaklarını dile getiren Zorlu, 25 Ekim Çarşamba günü, TBMM'deki grup toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener önderliğinde Anıtkabir'e gideceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ"

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Zorlu, gelinen aşamada İsrail'in kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef alarak olayı savaş olmaktan çıkardığını belirtti.

Kürşad Zorlu, şu an 5 binin üzerinde can kaybı, 10 binden fazla da yaralı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanların acımasızca katledilmesine sessiz kalamayız. Türkiye ve başta bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünya bu duruma son vermek adına harekete geçmelidir. Bizim açımızdan Mehmetçiğimizin konumu ve kıymeti ise tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğimizin, sınırlarımız dışında görevlendirilmesi, ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde değerlendirilebilir."

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere, Genel Başkan Akşener himayesinde yardım çalışması başlattıklarını anlatan Zorlu, kargo uçağı kiralamak üzere THY Kargo ile temasların sürdüğünü, şartların uygun olması durumunda Gazze'de bir sahra hastanesi kurabilmek için koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Zorlu, bir gazetecinin, yerel seçimde çıkarılacak adaylar konusunda, İYİ Parti ile AK Parti'nin anlaşma yaptığına yönelik iddialara ilişkin sorusunu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye yanıtladı. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adam, kendisini ölüme götüren olayı tarlasında çalışırken yaşadı!Yaşlı adam, kendisini ölüme götüren olayı tarlasında çalışırken yaşadı!
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a görüşme talebi!Davutoğlu'ndan Erdoğan'a görüşme talebi!
Feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralıFeci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.