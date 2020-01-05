İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye konusunda, "Amerikan şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar, şimdi kendi şirketleri 10 yıl içinde 700-800 milyar dolar yatırım yapacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol Esad ile barış." dedi.

Akşener, partisince Büyük Anadolu Otel'de ikincisi düzenlenen "Geleceğin Türkiye'si için Yerel Yönetimler Çalıştayı"nın kapanışında konuştu.

Partisinin verdiği demokrasi mücadelesinin Türkiye'ye ışık olduğunu kaydeden Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin nefes alması için CHP ile iş birliği yaptıklarını, bunun sonucunda Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini anımsattı.

Kendisini "Türk milliyetçisi" olarak tanımlayan Akşener, Cumhuriyet değerleriyle, Atatürk'le, İslam'la barışık olmanın Türkiye'nin ileriye gitmesi, milletin memnuniyeti için elzem olduğunu vurguladı.

Akşener, Türk milliyetçiliğinin en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu hatırlatarak, "Ama bizler, ister siyasi alanda örgütlenelim, isterse STK'lar, gruplar üzerinden yürüyelim bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur başkan siz, bizlerin projesiydiniz. Biz, Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Yavaş'ın seçilmesine Akşener sevindirik oldu', sevindirik oldum başkanım. Çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut bir sonuçla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu." diye konuştu.