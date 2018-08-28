İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin, il yönetimi toplantısı sonrasında partililerine istifa edeceği yönünde görüş belirttiği iddiası üzerine yerel basında çıkan haberlerden sonra duruma açıklık getirdi. Halen görevinin başında olduğunu beyan ederek, aynı zamanda istifa etme düşüncesinin de bulunduğunu kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin, partisinin milletvekili olan Dr. Aylin Cesur’un kendisini ‘Emir eri’ ve ‘Konu mankeni’ olarak gördüğünü ve anlaşamadıklarını iddia etti.

"BİZİ EMİR ERİ, KONU MANKENİ GİBİ GÖRÜYOR"



Telefonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti İl Başkanı Ertekin, “Şu anda istifa durumu söz konusu değil, resmi olarak istifa dilekçemi vermedim. Genel Merkezden randevu talep ettim. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim. Sıkıntılar var. Bu sıkıntıları parti yönetimimle paylaştım. İstifa düşünceme yönetimdeki arkadaşlarım karşı çıktı. Milletvekilimiz Aylin Cesur bizi emir eri gibi görüyor. Aylin Hanım'la anlaşamıyoruz. Bizi konu mankeni gibi görüyor. Genel Başkanımız bu duruma ne der bilmiyorum ama ben geri çekilmeyi düşünüyorum. Bir uyumsuzluk söz konusu. Ben bu işi dava olarak görüyorum, istifa etsem bile partimin bir neferi olarak çalışacağım. Milletvekilimiz benim istifa etmemi bekliyor. Bayram ziyaretlerinde epey sıkıntı yaşadık, en son da Yalvaç ziyaretimizde ipler koptu” ifadelerini kullandı.