İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında önceki gün Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplandı.

PEŞ PEŞE MESAJLAR

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Hayrettin Nuhoğlu; toplantı sonrası, CHP’nin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarını İYİ Parti sayesinde kazandı şeklinde paylaşımda bulundu.

Nuhoğlu'nun ardından benzer bir tweet de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’den geldi.

Seymen, “İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarının Millet İttifakı tarafından İYİ Parti katkısı ile kazanılması bu şehirlere nefes aldırdı. Darısı tüm ülkeye” dedi.

PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ: ÖZÜRLERİMİN KABULÜNÜ DİLERİM

Nuhoğlu ve Seymen, daha sonra parti içinde tartışma yaratan Mersin mesajlarını sildi. Seymen, Paçacı’nın açıklamasını paylaşarak, “Sosyal medya danışmanım, maalesef dikkatsizlik sonucu söz konusu mesajı alıntılayarak paylaşmış. Uyarı üzerine hemen kaldırdım. Özürlerimin kabulünü dilerim. Görüşüm partimin görüşünden farklı değildir” ifadelerini kullandı.