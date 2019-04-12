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İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 12.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in önceki akşam yerel seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, parti içinde krize neden oldu.

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında önceki gün Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplandı.

PEŞ PEŞE MESAJLAR

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Hayrettin Nuhoğlu; toplantı sonrası, CHP’nin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarını İYİ Parti sayesinde kazandı şeklinde paylaşımda bulundu.

Nuhoğlu'nun ardından benzer bir tweet de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’den geldi.

Seymen, “İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarının Millet İttifakı tarafından İYİ Parti katkısı ile kazanılması bu şehirlere nefes aldırdı. Darısı tüm ülkeye” dedi.

PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ: ÖZÜRLERİMİN KABULÜNÜ DİLERİM

Nuhoğlu ve Seymen, daha sonra parti içinde tartışma yaratan Mersin mesajlarını sildi. Seymen, Paçacı’nın açıklamasını paylaşarak, “Sosyal medya danışmanım, maalesef dikkatsizlik sonucu söz konusu mesajı alıntılayarak paylaşmış. Uyarı üzerine hemen kaldırdım. Özürlerimin kabulünü dilerim. Görüşüm partimin görüşünden farklı değildir” ifadelerini kullandı.

HASAN SEYMEN

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Nuhoğlu’nun, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada özellikle Mersin özelinde tartışma konusu olmuştur.

Millet İttifakı’nın başarısını anlatmak isterken, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın maksadını aşan ifadeleri, partimizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır.

Seçim sürecinde, İYİ Parti olarak Mersin’de uğradığımız ihanetin ardından Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz’ı desteklediğimiz, bizzat Sayın Akşener tarafından ilan ve deklare edilmiştir"

IYI PARTI


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