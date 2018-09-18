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İYİ Parti'de 9 il başkanı daha atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, 9 il başkanlığına daha atama yapıldı

İYİ Parti'nin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, 9 il başkanlığına daha atama yapıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener'in onayı doğrultusunda Artvin, Bartın, Isparta, Yalova, Tekirdağ, Kilis, Kırklareli, Amasya ve Kocaeli il başkanlıklarına görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Böylece İYİ Parti'de yeniden yapılandırma kapsamında toplam 63 il başkanı atanmış oldu. Bu il başkanlarından 30'u yeni isimlerden oluştu.

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Genel Başkan Meral Akşener il başkanlığı İYİ parti

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