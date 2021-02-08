İYİ Parti'de Aytun Çıray tartışması: Akşener başdanışmanı yaptı, Grup Başkanvekili Dervişoğlu tepki gösterdi

İYİ Parti'nin geçen yıl Eylül ayında yapılan 2. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu'na giremeyen ve parti yönetime eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kendisiyle görüşen Genel Başkan Meral Akşener'in siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı oldu.

Çıray, Akşener'le ülkenin ve partinin geleceğini konuştuklarını belirterek, görevi kabul ettiğini ifade etti.

Bu görevlendirmeye, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi.

Akşener'den sürpriz hamle

Geçen yıl Eylül ayında yapılan 2. Olağan Kurultay'dan bu yana suların durulmadığı İYİ Parti'de Genel Başkan Akşener, sürpriz bir hamle yaparak, muhalif isimlerden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la görüştü.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Akşener, daha önce genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Çıray'a, GİK'e giremediği için "siyasi işlerden sorumlu genel başkan başdanışmanlığı" önerdi.

Görüşmede, Akşener ve Çıray'ın, parti içindeki kutuplaşmaların sona ermesi konusunda da görüşbirliğine vardığı ifade edildi.

Çıray: Verimli bir görüşme oldu

BBC Türkçe'ye konuşan Çıray, Akşener'in önerisini kabul ettiğini belirterek, görüşmede geçmişten ziyaret bugünü konuştuklarını vurguladı. Kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili görüşlerini daha önce Akşener'e ilettiğini anımsatan Çıray, "Verimli bir görüşme oldu. Türkiye'nin geleceği ve parti için neler yapabileceğimizi konuştuk. Arkasından da Genel Başkan, siyasi işlerden sorumlu genel başkan danışmanlığı teklif etti, ben de kabul ettim" dedi.