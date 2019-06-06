İYİ Parti'de bayramlaşma

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu gelişmeler ışığında, Sayın İmamoğlu evinden çıkmamış, kimseyle sıfır irtibat haline geçmiş olsa bile İstanbul seçimini kazanır, kazanacak. Millet, iradesinin gasbına, tekmelenmesine ve çalınmasına, iradesinin tecelli ettiği sandığın tekmelenmesine müsaade etmemiştir. Buna da müsaade etmeyecektir." dedi. Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İstanbul'daki kurucular ve genel irade kurulu üyeleri ile milletvekillerinin seçimler nedeniyle yoğun çalıştıklarını ifade eden Akşener, İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyledi. Akşener, seçimlerin iptalinden bugüne kadar yaşanan sürece değinerek, "Bu gelişmeler ışığında Sayın İmamoğlu evinden çıkmamış, kimseyle sıfır irtibat haline geçmiş olsa bile İstanbul seçimini kazanır, kazanacak. Millet, iradesinin gasbına, tekmelenmesine ve çalınmasına, iradesinin tecelli ettiği sandığın tekmelenmesine müsaade etmemiştir. Buna da müsaade etmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Seçim çalışmaları sırasında herkesin provokasyondan uzak durması gerektiğini belirten Akşener, tokat atan kişiye diğer yanağın çevrilmesi gerektiğini dile getirdi. - "Ellerini tutan yok, bozsunlar" Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi." dedi. FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağı ile Yurtta Sulh Konseyi'nde kimlerin yer aldığına ilişkin verdikleri araştırma önergesinin reddedildiğini söyleyen Akşener, "İktidar kendileri, ortak kendileri ama ben şeyi merak ediyorum. Mitil ne oldu? Mitil gitti. Anlaşılıyor ki büyük ortak küçük ortağa şu sıralarda 'hı' yaptı." ifadelerini kullandı. Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkanı ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusunu Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) göndermesine ilişkin soru üzerine, "YSK'nin açıklamasının içinde 'Bu nedir?'i tam anlamakta zorlanıyorum. Suç duyurusu yapılır." dedi.