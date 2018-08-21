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İYİ Parti'de FETÖ tartışması istifa getirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Partinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında GİK üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu - Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Twitter hesabından "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklinde tweet attığı ve daha sonra sildiği iddia edilmişti

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de yaşanan bazı tartışmalar üzerine 12 Ağustos'ta 2. olağanüstü kurultay yapılmış ve burada genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK belirlenmişti.

Ancak GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen bazı tweetler attığı iddia edilmiş ve bunlar tartışmalara neden olmuştu.

Dinçaslan'ın, "Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir" ve "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklindeki paylaşımları ve Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamları üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sert bir şekilde tepki gösterdi.

"15 Temmuz ihanetine paye verenin, Muhsin Başkana hakaret edenin, iyilik parantezinde iyilik payesiyle anılması mümkün değildir." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz."

Tartışmalar üzerine kendine ait internet sitesi üzerinden açıklamada bulunan Dinçaslan, İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Dinçaslan istifa metninde BBP'nin merhum kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamlarını sürdürdü.

Dinçaslan'ın, Yazıcıoğlu'na yönelik "Sevmem, rahmetle anmam. Kurduğu teşkilat yığınla cinayet işlemiş ve alperen adının kötü anılmasına neden olmuş. Hala aynı fikirdeyim. Türkiye'de tedhiş ve karmaşa ortamı yaratmak isteyenler hep bu yapıyı kullandılar." sözleri, BBP camiasının da tepkilerine neden oldu.

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