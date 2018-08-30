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İYİ Parti'de il yönetimlerinin istifası istendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıda, partide yapılacak revizyon çalışmalarının hızlandırılması için il yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu

İYİ Parti'de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan vermek ve yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleriyle beraber istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı.

Söz konusu karar, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzalı bir yazıyla il başkanlıklarına iletildi.

Yazıda, "Daha yeni başlıyoruz" sloganıyla 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel merkez organlarının yeniden seçildiği hatırlatılarak, bu kapsamda ilk hedef olarak, yaklaşan yerel seçimlere dönük çalışmaların hızlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Özellikle 24 Haziran seçimleri ve sonraki sürecin İYİ Parti açısından büyük bir imtihan olduğu, bu dönemde kriz testlerinin başarıyla geçildiği ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bugüne karşılaştığı sorunları başarıyla çözen ve engelleri aşan teşkilatlarımızda zaman içinde deneyimli bir çekirdek kadro teşekkül etmiştir. Bu kazanımın yanı sıra bilhassa seçimlerde başarılı çalışmalarıyla temayüz eden çok sayıda partili arkadaşımızı da yönetim kademelerine dahil etmek partimize büyük güç ve ivme kazandıracaktır. Öte yandan yerel seçimlerde aday olacak her kademeden teşkilat yöneticilerine imkan ve fırsat vermek, böylece yerel seçim sürecinde teşkilatlardaki boşalmaların önüne geçmek ve nihayet yeni katılımlarla İYİ Parti ailesini daha da büyütmek partimiz açısından büyük önem taşımaktadır."

- "Revizyon elzem hale geldi"

İYİ Parti teşkilatlarında, 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olduğuna vurgu yapılan yazıda, bu nedenlerle yerel seçimler öncesi bir revizyon yapılmasının elzem hale geldiği aktarıldı.

Yazıda, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı doğrultusunda, bütün il başkanlarının sorumluluk içinde hareket ederek istifalarını genel merkeze sunmaları istendi.

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