İYİ Parti'de il yönetimlerinin istifası istendi

Özellikle 24 Haziran seçimleri ve sonraki sürecin İYİ Parti açısından büyük bir imtihan olduğu, bu dönemde kriz testlerinin başarıyla geçildiği ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

Yazıda, "Daha yeni başlıyoruz" sloganıyla 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel merkez organlarının yeniden seçildiği hatırlatılarak, bu kapsamda ilk hedef olarak, yaklaşan yerel seçimlere dönük çalışmaların hızlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

"Kuruluşundan bugüne karşılaştığı sorunları başarıyla çözen ve engelleri aşan teşkilatlarımızda zaman içinde deneyimli bir çekirdek kadro teşekkül etmiştir. Bu kazanımın yanı sıra bilhassa seçimlerde başarılı çalışmalarıyla temayüz eden çok sayıda partili arkadaşımızı da yönetim kademelerine dahil etmek partimize büyük güç ve ivme kazandıracaktır. Öte yandan yerel seçimlerde aday olacak her kademeden teşkilat yöneticilerine imkan ve fırsat vermek, böylece yerel seçim sürecinde teşkilatlardaki boşalmaların önüne geçmek ve nihayet yeni katılımlarla İYİ Parti ailesini daha da büyütmek partimiz açısından büyük önem taşımaktadır."

- "Revizyon elzem hale geldi"

İYİ Parti teşkilatlarında, 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olduğuna vurgu yapılan yazıda, bu nedenlerle yerel seçimler öncesi bir revizyon yapılmasının elzem hale geldiği aktarıldı.

Yazıda, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı doğrultusunda, bütün il başkanlarının sorumluluk içinde hareket ederek istifalarını genel merkeze sunmaları istendi.

