İyi Parti'de istifa

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aralarında İYİ Parti kurucu üyeleri Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz'ın da yer aldığı 5 kişi partiden istifa etti.
Bir kafede basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti kurucu üyeleri Gül ve Kırılmaz, İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ferruh Bostancı ile il kurucu üyeleri Ahmet Yücel Karakaya ve Gülay Karakaya partiden ayrıldıklarını açıkladı.
Gül yaptığı açıklamada, parti kadroları oluşturulurken, demokratik kurallara riayet edilmediğini belirterek, "Karşı siyasi gruplar da eleştirdiğimiz eksik ve yanlış uygulamalar bugün İYİ Parti içerisinde yer edinmiştir. İYİ Parti'nin geldiği nokta itibariyle istifa etmemiz kaçınılmaz ve bir hal almıştır." dedi.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum