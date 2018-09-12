İyi Parti'de istifa

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aralarında İYİ Parti kurucu üyeleri Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz'ın da yer aldığı 5 kişi partiden istifa etti.

Bir kafede basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti kurucu üyeleri Gül ve Kırılmaz, İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ferruh Bostancı ile il kurucu üyeleri Ahmet Yücel Karakaya ve Gülay Karakaya partiden ayrıldıklarını açıkladı.

Gül yaptığı açıklamada, parti kadroları oluşturulurken, demokratik kurallara riayet edilmediğini belirterek, "Karşı siyasi gruplar da eleştirdiğimiz eksik ve yanlış uygulamalar bugün İYİ Parti içerisinde yer edinmiştir. İYİ Parti'nin geldiği nokta itibariyle istifa etmemiz kaçınılmaz ve bir hal almıştır." dedi.

