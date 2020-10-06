İYİ Parti'de "liste krizi" sürüyor

İYİ Parti'de 20 Eylül'de yapılan 2. Olağan Kurultay'da başlayan "liste krizi", TBMM'nin yeni yasama yılında 2. kez toplanan Meclis grup toplantısına yansıdı. Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) aday listesine müdahale ederek, "tercih edilmeyecekler" listesi hazırladığı ileri sürülen Koray Aydın'ın yeniden Teşkilat Başkanlığı'na getirilmesine tepkili olan bir grup milletvekili, 1 Ekim'deki kapalı gruptan sonra bugünkü grup toplantasına da katılmadı. Muhaliflerle görüşme kapısını açık tutan, ancak Aydın'a da sahip çıkan Genel Başkan Meral Akşener ise "itirazcı" milletvekilleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Hafta başında bir araya gelen muhalifler, parti yönetiminin "yanlış" buldukları tutumuna karşı "eylemsel tavır içinde olunması" görüşünü benimsediler. Alınan karar doğrultusunda Hasan Subaşı, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, İsmail Koncuk'un da aralarında bulunduğu muhalifler ile mazeretleri ya da sağlık sorunları bulunan 13 milletvekili grup toplantısına katılmadı. Fahrettin Yokuş ile Aslan Kavukçuğlu Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu için toplantıya katılmazken, Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun da mazereti nedeniyle toplantıda bulunmadı. "Tercih edilmeyecekler" listesinde yer alan Aylin Cesur ise grup toplantısına katıldı.

"Hata düzeltilmezse, tutumumuzu yeniden gözden geçiririz" İYİ Parti'de Koray Aydın'ın GİK listesine müdahale ettiğini düşünen ve yeniden teşkilat başkanlığına getirilmesini istemeyen isimlerin, bundan sonrasına dönük hamleleri de merak konusu. Aydın'a tepkili olan ve bu tutumlarını ikinci kez grup toplantısına katılmayarak ortaya koyan milletekillerinden bir bölümü partide ayrışmaya yol açmayacak şekilde bir "uyarı"yla yetinilmesini savunurken, bir grup ise "parti içinde mücadele edelim, ancak yanlışta direnilirse partide kalıp kalmama dahil, bütün seçenekleri yeniden değerlendirelim" görüşünü seslendiriyor. BBC Türkçe'ye konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen bir millevekili, partiyi tartışma konusu yapanın kendileri değil, GİK listesine antidemokratik şekilde müdahale edenlerin olduğunu savundu. Şimdilik istifayı düşünmediklerini belirten sözkonusu milletvekili, "Genel Başkan'la arkadaşlarımız görüştü, kendisi Başkanlık Divanı üyelerinin performansına göre, değişikliğe de gidilebileceğini ifade etti. Biz elbette verilen sözleri ve yapılan eylemleri izleyeceğiz, parti içinde bu anlayışa karşı mücadele edeceğiz. Ama eğer bir düzelme umudu olmazsa, daha sonra oturur kararımızı yeniden gözden geçiririz" görüşünü dile getirdi.

"İstifa ya da restleşme değil" İYİ Parti Antalya Milletvkekili Hasan Subaşı ise yapılan yanlışa itiraz edilmesini doğru bulduğunu belirtirken partiden ayrılma ya da bir restleşme tavrı içinde olmayacağını etti. Yapılan tartışmayı "parti içi demokrasi açısından sağlıklı bir gelişme" olarak nitelendiren Subaşı, parti içi demokrasinin oturması için parti teşkilat yapısının merkezden, tek bir elden değil, yerel düzeydeki odakların da katılımını sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğine işaret etti. Kurultay sürecinde, bu konuda hatalar yapıldığı için bir grup arkadaşı ile birlikte bu yanlışa itiraz ettiklerini belirten Subaşı, grup toplantısına katılmama tavrının bir anlamda yapılan hatalar karşısında yükselen itirazların "görünür hale gelmesini" sağladığına dikkat çekti. Subaşı, partisiyle bir sorunu olmadığını ve kişisel olarak yeniden Akşener'le görüşerek çözüm bulunması yönteminin değerlendirilebileceğini belirtiliyor. Akşener kapıyı açık tutuyor Genel Başkan Meral Akşener ise parti içindeki tartışmalar karşısında kamuoyuna açıklama yapmama tavrını sürdürüyor.