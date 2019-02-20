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İYİ Parti'de Maltepe anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ahmet Baykan'ı destekleyeceklerini açıkladı - Bunun ardından açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Çakıroğlu'nun İlçe Başkanlığı görevinden alındığını, CHP'nin adayını destekleyeceklerini bildirdi

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ahmet Baykan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Bunun ardından açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Çakıroğlu'nun görevden alındığını, CHP'nin adayı Ali Kılıç'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Maltepe ilçesinde bir belediye başkanı seçileceğini, başkanlığın, o ilçenin emeğinin, üretiminin, yerel bütçesinin kanunlar çerçevesinde halk yararına kullanıldığı müessese olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarını resmi olarak bildirdiklerini hatırlatan Çakıroğlu, "Görünen o ki Maltepe'mizde seçilme yarışı MHP adayı Ahmet Baykan ile CHP Maltepe adayı Ali Kılıç arasında geçecektir. CHP adayı Ali Kılıç, partisinin desteğini alamamış, partilileri tarafından haksız mal edinme söylentilerine muhatap olmuş ve 39 trilyon lira borçla devraldığı Maltepe Belediyesi'ni 568 trilyon borç içine sokmuştur. Bugün ise Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na verdiği belediye meclis üyesi aday listesini HDP ile birlikte yapmıştır. Diğer aday Ahmet Baykan, Maltepe'de partiler üstü bir kişiliktir ve yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş tertemiz bir Maltepeli'dir. Ahmet Baykan, Maltepe’de, İYİ Parti, MHP ve vatansever her CHP'linin adayıdır. Bizim kefaletimize ihtiyacı yoktur ama yine de kefiliyiz. Reyimiz, desteğimiz, kalbimiz Ahmet Baykan'ladır." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, yaptığı yazılı açıklamada, Vedat Çakıroğlu'nun İlçe Başkanlığı görevinden alındığını belirtti.

Çakıroğlu'nun sosyal medya hesaplarında paylaştığı iletilerin İYİ Parti'yi temsil etmediğini aktaran Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için kurduğumuz 'Güç Birliği' çerçevesindeki çalışmalarımız İstanbul, Maltepe'de devam etmekte olup bu kapsamda CHP ile imzalamış bulunduğumuz protokol gereği Maltepe'de CHP'nin adayını destekleyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha önemle duyururuz."

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