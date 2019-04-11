İYİ Parti’de Mersin tartışması

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Divan üyeleri Hayrettin Nuhoğlu’nun seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmenin partilerinin görüşü olmadığını söyledi.

İYİ Parti Divan üyesi Hayrettin Nuhoğlu, Mersin seçimleri ile ilgili Twitter üzerinden, “Mersin’de yaşanan seçim sürecindeki üzücü gelişmeler sonucu İYİ Parti olarak desteklediğimiz Sn Ayfer Yılmaz üstün gayretle yüzde 12 oy alarak Mersin seçimlerini etkilemiştir. Bu sebeple Pazartesi günü kendisini tebrik ederek takdirlerimi ilettim. İYİ Parti olmasaydı sonuç ne olurdu?” açıklamasını yaptı. Nuhoğlu’nun açıklaması üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı bir açıklama yaparak, “Başkanlık Divanı üyemiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu’nun seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada özellikle Mersin özelinde tartışma konusu olmuştur. Millet İttifakı’nın başarısını anlatmak isterken Sayın Genel Başkan Yardımcımızın maksadını aşan ifadeleri, partimizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin’deki tavrı ve çabası milletimiz tarafından açık ve net olarak bilinmektedir. Seçim sürecinde İYİ Parti olarak Mersin’de uğradığımız ihanetin ardından Demokrat Parti adayı Sayın Ayfer Yılmaz’ı desteklediğimiz, bizzat Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından ilan ve deklare edilmiştir. Sayın Ayfer Yılmaz ile Sayın Burhanettin Kocamaz’ın olağanüstü gayretlerine Genel Başkanımızın bizzat Mersin’e üç kez giderek verdiği destekte kamuoyunun malumudur” ifadelerini kullandı.

“Karanlık bir elin organizasyonuyla Mersin’deki seçim çalışmalarında ihanete uğrayan ve tuzak kurulan İYİ Parti, Büyükşehir Belediye Başkanlığında Demokrat Parti adayı Sayın Ayfer Yılmaz’ı desteklemiştir” diyen Paçacı şunları kaydetti:

“Demokratik değerlerimiz ve milli iradeye saygımız gereği seçim sonucuna gölge düşürebilecek, hatta sonuçla birlikte İYİ Parti’nin şeffaf ve samimi tavrı üzerinde kuşku yaratabilecek bu Twitter mesajındaki yaklaşımın partimiz görüşü olmadığını tekraren belirtmek isteriz.”

