İYİ Parti'de seçilen GİK listesi tartışma yarattı: Bazı yöneticiler giremedi, 'çizilecekler' listesi dağıtıldığı iddia edildi

Geçen ocak ayında İYİ Parti'ye katılan emekli Albay Erdal Sarızeybek 1131 delegenin desteğini alarak birinci sıradan GİK'e girerken, onu Genel Sekrete Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır izledi.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı, GİK ve MDK seçimi ile tamamlandı. Genel Başkan Meral Akşener'in oylamaya katılan delegelerin tamamının oyuyla yeniden genel başkan seçildiği kurultayda, GİK seçiminde ise sürprizler yaşandı.

Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, Başkanlık Divanı üyeleri Aytun Çıray, Adnan Aydın Sezgin ile Yavuz Temizer'in de aralarında bulunduğu bazı GİK üyeleri delegeden çizik yedi.

İYİ Parti'nin pazar günü yapılan 2. Olağan Kurultayı'nda çarşaf liste ile yapılan partinin Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler belli oldu.

GİK'e yüksek oyla giren iki isim ise Prof. Dr. Ümit Özlale ile Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem oldu. Genel Başkan Akşener'in ekonomi profesörü Özlale ile hukukçu Erdem'i özellikle GİK'te istediği ifade ediliyor.

Akşener'in anahtar listesinde olmayıp da GİK'e girmeyi başaran tek isim ise pati kurucularından Şükriye Sevin Çağlayan oldu. Çağlayan listeyi delerek, 50. sıradan GİK üyesi seçildi.

Kimler çizik yedi?

Kurultayda, mevcut GİK üyelerinden Ümit Özdağ, İsmail Koncuk yeniden aday olmadı. Ancak yeniden aday olup Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer alan bazı Başkanlık Divanı ve GİK üyeleri ise delegeden çizik yedi.

İzmir Milletvekili ve kurultaya kadar partinin milli güvenlik politikaları başkanlığını üstlenen Aytun Çıray, Aydın milletvekili ve Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin ile yine Başkanlık Divanı üyesi Yavuz Temizer GİK'e giremedi. Sezgin 11. yedek GİK üyesi olurken diğer isimler yedek listede de yer alamadı.

Yine Akşener'in listesinde yer alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile geçmişte Akşener'in avukatlığını yapan Feridun Bahşi ile mevcut GİK üyelerinden Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, Berna Biçer de GİK'e giremedi.