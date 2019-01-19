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İYİ Parti'de seçim güvenliği eğitimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

Parti teşkilatlarındaki yaklaşık 500 seçim sorumlusuna, propaganda ve seçim güvenliğine ilişkin eğitim verildi - Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: - "19 Şubat'ta bütün sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz kayden tespit edilmiş olacak. Bunları 19 Şubat-31 Mart arası adaylarımızla beraber hane ziyaretlerine göndereceğiz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, partinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "19 Şubat'ta bütün sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz kayden tespit edilmiş olacak. Bunları 19 Şubat-31 Mart arası adaylarımızla beraber hane ziyaretlerine göndereceğiz." dedi.

Parti genel merkezinde teşkilatlardan gelen yaklaşık 500 seçim sorumlusuna, propaganda ve seçim güvenliğine ilişkin eğitim verildi.

Seymen, eğitimle sandık başındaki görevlileri bilinçli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde partide oluşturulan hukuk, seçim ve insan hakları komisyonlarındaki 100 görevlinin yaklaşık 75'inin avukat olduğuna dikkati çeken Seymen, şöyle devam etti:

"Bunların hepsine illeri zimmetledik. Her arkadaşa bir veya 2 il. İstanbul'u 3 arkadaşa zimmetledik. Bunlar il ve ilçelerdeki seçim güvenliği sorumlularıyla irtibat halindeler. 19 Şubat'ta bütün sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz kayden tespit edilmiş olacak. Bunları 19 Şubat-31 Mart arası adaylarımızla beraber hane ziyaretlerine göndereceğiz. Kendi sandıklarında oy kullanacak insanları tespit edecekler, görecekler. 31 Mart'a kadar bu sistemi devam ettireceğiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Tek bir oyun bile peşine düşeceğiz."

- "Bütün sandıklara müşahit koyacağız"

Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru da seçim güvenliğinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunu belirterek, geçmişte seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yaşanan tartışmalara değindi. Akçaru, "O kadar bilgisayar mühendisi inceledi, sistem üzerinde bir kusur bulunamadı. Genellikte tespit edilen bütün kusurlar sandık başında görev yapan kişilerin ihmalleriyle eksik veya bilmeden yaptığı işlemler." dedi.

Akçaru, partisinin seçim güvenliğine ilişkin çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Geçen seçim insan kaynağımız azdı, 188 bin sandığın 114 binine yerleştirebilmiştik. Ama hepsini eğitip yerleştirmiştik. Bu seçim zamanımız var, daha erken başladık. Dolayısıyla bütün sandıklara sandık kurulu üyesi vereceğiz hem de müşahit koyacağız.

Bugün de Türkiye'nin her yerinden gelen seçim güvenliğinden sorumlu bütün il ve ilçe teşkilatlarımızda bu işten sorumlu olmuş ve yaklaşık bir aydır seçmen kütükleri kontrol çalışmasını da birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarımızı eğiteceğiz. Onlar da kendi il ve ilçelerinde bu eğitimleri sandık başına gideceklere verecekler."

Teşkilatlardan gelen yaklaşık 500 kişinin bugün 3 seans halinde propaganda ve seçim güvenliği eğitimi alacağını ifade eden Akçaru, "Şu ana kadar seçmen kütüklerine yoğunlaşmıştık. İtirazın sona ermesiyle birlikte şimdi sandık organizasyonuna başladık." diye konuştu.

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