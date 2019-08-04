İYİ Parti'de yeni yönetim belli oldu, Meral Akşener kurmay kadrosunu büyük ölçüde korudu

Akşener'in talebi doğrultusunda çarşaf liste ile yapılan seçimlerde, sayımlar geç saatlere kadar sürdü. Daha önce GİK'te yer alan eski genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz'ın yeniden aday olmadığı, Müsavat Dervişoğlu'nun da TBMM Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle adaylığını koymadığı GİK seçimlerinde, hâlâ Akşener'in başkanlık divanında yer alan isimlerin tamamına yakını yeniden GİK'e girmeyi başardı.

Tüzük değişikliği ile üye sayısı 80'den 50'ye düşürülen GİK üyeliği seçimi ilk kez çarşaf liste ile gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener'in anahtar liste çıkarmadığı kurultayda, GİK'e en yüksek oyla Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas seçildi.

Akşener'in Kocamaz'ı yeni Başkanlık Divanı'na alabileceği ya da danışman olarak görevlendirebileceği belirtiliyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel ise yeterli oy alamadığı için GİK'e giremedi.

Yerel seçimlerde, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterme kararı aldığı, ancak listelerin teslim saatine kadar dosyası seçim kuruluna ulaştırılamadığı için aday olamayan eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da GİK'e girdi.

50 asil, 25 yedek üyenin belirlendiği GİK seçiminde, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas 536 oy alarak, en yüksek oyla GİK'e giren isim oldu. Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Aytun Çıray, Salim Ensarioğlu, Kamil Erozan, İsmail Koncuk, Hasan Seymen, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Yavuz Temizer, Akşener'in genel başkanlık yetkisiyle, kurultaydan kısa süre önce genel başkan yardımcılığına getirdiği Yavuz Ağıralioğlu da GİK'e üst sıralardan giren isim oldu.

Kadın kotası sıralamayı değiştirecek

İYİ Parti tüzüğü gereği yetkili organlarda görev alacaklarla ilgili cinsiyet kotası uygulanıyor ve GİK'in en az yüzde 25'inin kadın olması gerekiyor. Kota gereği en az 13 kadın olması gerekirken GİK seçiminde sadece 5 kadın asil üye olarak listeye girebildi. Tüzük gereği, kotayı tamamlamak için aldıkları oy oranına göre 8 kadın üye asil listeye kaydırılacak. Aralarında Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın da bulunduğu asil listeye girmesi beklenen isimler ise şöyle oldu:

Nihal Ağca, Betül Tosun, Burcu Akçaru, Şenol Sunat, Mine Baş, Tuğba Çolak Vural, Berna Biçer, İlay Aksoy.

GİK'e 41 ile 50. sıra arasından seçilen, Haydar Arda Çakmak, Bülent Gürsoy, Murat Cem Özdemir, Ali Kamış, Tevfik Sinan Sözen, Ayhan Erel, Vedat Bayram ve Hayrettin Nuhoğlu kadın kotası nedeniyle liste dışı kalacak.

Gözler yeni Divan'da

Kurultay sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Genel Başkan Meral Akşener, GİK üyeleri arasından yeni Başkanlık Divanı'nı belirleyecek. Akşener'in Genel Sekreter Paçacı, parti kurulduğundan bu yana teşkilatın başında olan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da aralarında bulunduğu bazı isimleri yeniden Başkanlık Divanı'na alması bekleniyor. İYİ Parti tüzüğü gereği, Genel Başkan Akşener'in, GİK dışından da başkanlık divanına 3'e kadar üye atama yetkisi bulunuyor.

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