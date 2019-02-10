HABER

İYİ Parti’den 297 kişi MHP’ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde İYİ Parti’den 297 kişi Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.Adana’da MHP’nin kuruluşunun 50.

Mersin’in Tarsus ilçesinde İYİ Parti’den 297 kişi Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.
Adana’da MHP’nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin "helalleşelim" çağrısına ilk yanıt, Mersin’in Tarsus ilçesinden geldi.
İYİ Parti’nin kurucularından Nevzat Saruhanoğlu, Aydın Koç, Genel Cerrah Op. Dr. M. Ali Sun, İYİ Parti Tarsus Kurucu Üyesi ve İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yönetici ile birlikte toplam 297 kişi MHP’ye katıldı.
Törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, siyasette parti liderliğine giden yolun partiye sadakatten geçtiğini, sürekli parti değiştirenlerin, liderliğe soyunmasının anlamsız olduğuna dikkat çekti.
15 Temmuz gecesi yaşanan kara olaylara da değinen Başkan Can, bu gecenin ülke tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, bu süreçte meydana gelen Cumhur İttifakı’nın ülke geleceği için kurulmuş, siyaset üstü bir ittifak olduğunu vurguladı.
Türk milliyetçilerinin davasının bir olduğuna, vatanın birliği ve bekasının tek gayeleri olduğuna dikkat çeken Can, geride kalan 50 yıl boyunca, çeşitli sebeplerle, partisiyle yol ayrımı yaşayan herkesin yeniden MHP çatısı altında buluşup yuvaya dönmelerinin, helalleşmelerinin vaktinin geldiğini söyledi.
Verdikleri açık destekten ötürü MHP’ye katılan 297 kişiye teşekkür eden Başkan Can, 31 Mart’ta seçimlerden zaferle çıkıp Tarsus’u bayram yerine çevireceklerini ifade etti.
Toplantı sonunda MHP’ye geçen 297 kişinin üç hilalli rozetleri takıldı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yokKılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok
HDP'nin kadın adayları tanıtıldıHDP'nin kadın adayları tanıtıldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.