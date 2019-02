İYİ Parti’den 297 kişi MHP’ye geçti

Mersin’in Tarsus ilçesinde İYİ Parti’den 297 kişi Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

Adana’da MHP’nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin "helalleşelim" çağrısına ilk yanıt, Mersin’in Tarsus ilçesinden geldi.

İYİ Parti’nin kurucularından Nevzat Saruhanoğlu, Aydın Koç, Genel Cerrah Op. Dr. M. Ali Sun, İYİ Parti Tarsus Kurucu Üyesi ve İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yönetici ile birlikte toplam 297 kişi MHP’ye katıldı.

Törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, siyasette parti liderliğine giden yolun partiye sadakatten geçtiğini, sürekli parti değiştirenlerin, liderliğe soyunmasının anlamsız olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz gecesi yaşanan kara olaylara da değinen Başkan Can, bu gecenin ülke tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, bu süreçte meydana gelen Cumhur İttifakı’nın ülke geleceği için kurulmuş, siyaset üstü bir ittifak olduğunu vurguladı.

Türk milliyetçilerinin davasının bir olduğuna, vatanın birliği ve bekasının tek gayeleri olduğuna dikkat çeken Can, geride kalan 50 yıl boyunca, çeşitli sebeplerle, partisiyle yol ayrımı yaşayan herkesin yeniden MHP çatısı altında buluşup yuvaya dönmelerinin, helalleşmelerinin vaktinin geldiğini söyledi.

Verdikleri açık destekten ötürü MHP’ye katılan 297 kişiye teşekkür eden Başkan Can, 31 Mart’ta seçimlerden zaferle çıkıp Tarsus’u bayram yerine çevireceklerini ifade etti.

Toplantı sonunda MHP’ye geçen 297 kişinin üç hilalli rozetleri takıldı.