HABER

İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

"Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir" - "Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarını bekleyeceğiz ancak o zaman daha sağlıklı bir tahlil yapmak mümkün olabilecektir" - "Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gereğini yapmak durumundayız"

İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti ve Erdoğan hükümetlerinin bölgedeki politikalarına, özellikle 2011'den itibaren uygulanan Suriye politikalarına itirazların birçok defa dile getirildiği, bu yanlış politikalar nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığı iddia edildi.

Bu tehditlerin önüne geçebilmek için yurt dışına asker gönderme tezkeresinin İYİ Parti tarafından desteklendiği belirtilerek, milli güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı milli bir duruş sergilendiğine değinildi.

Bugün itibarıyla sürecin yeni bir aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiri metni ve resmi açıklamalarda, birçok belirsizlikle beraber bazı olumlu ilerlemeler de görüyoruz. Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir. Temennimiz yeni bir hatalar zincirinin başlamamasıdır."

- "Bölgesel istikrarın temel şartı Suriye'nin toprak bütünlüğü"

Açıklamada, mutabakat kapsamındaki bölgeler için ABD ile Fırat'ın doğusundaki diğer alan için de Rusya ile müzakere etmenin zorunlu olduğu savunuldu.

"İYİ Parti olarak şimdi, Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarını bekleyeceğiz ancak o zaman daha sağlıklı bir tahlil yapmak mümkün olabilecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin dolaylı da olsa, "terör örgütüyle görüşme" şeklinde değerlendirilmesine yol açacak adımlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İYİ Partinin bu noktada gelişmelerin takipçisi olacağının hatırlatıldığı açıklamada, "Tarihe şu notu düşmek isteriz ki güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür.
Bunu sağlamak için gereğini yapmak durumundayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektubun "kabul edilebilir olmadığına" da işaret edildi.

'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!
Kurtulmuş: Mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektirKurtulmuş: Mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar
Anahtar Kelimeler:
ABD ile varılan mutabakat İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.