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  4. İYİ Parti'den "ABD-İran gerginliği" değerlendirmesi

İYİ Parti'den "ABD-İran gerginliği" değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: - "İbrahim Kalın'ın açıklamalarının çerçevesini beğendik. Diplomasiyi ve müzakereyi öne alan bir öncelikle hareket edeceğimizi beyan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için doğru iradenin bu olduğunu düşünüyoruz" - "Çok hassas, müzakere ve diplomasiyi önceleyen bir siyasi süreç bizi bekliyor. Sinirleri çelikten bir diplomasiye ihtiyacımız var"

ESİN IŞIK - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD-İran gerginliğine ilişkin, "İbrahim Kalın'ın açıklamalarının çerçevesini beğendik. Diplomasiyi ve müzakereyi öne alan bir öncelikle hareket edeceğimizi beyan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için doğru iradenin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda provokasyona açık bir sürecin başladığı bölgede nüfuzu, inisiyatifi olan herkesin çatışmayı engelleyecek bir dil kullanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin hassas bir dil kullanma zorunluluğu bulunduğunu, çünkü bölgedeki her çatışmanın Türkiye'nin ödeyeceği bedelin miktarını artırdığını ifade eden Ağıralioğlu, "O nedenle Türkiye müzakere ve diplomasiyi etkin hale getirecek çatışmayı sonlandırma istikametinde irade beyan etmeli. Çok hassas, müzakere ve diplomasiyi önceleyen bir siyasi süreç bizi bekliyor. Sinirleri çelikten bir diplomasiye ihtiyacımız var." dedi.

- "Bunu görmemiz lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak'a gideceğini belirten Ağırlaioğlu, şunları kaydetti:

"Dün İbrahim Kalın'ın açıklamalarının çerçevesini beğendik. Diplomasiyi ve müzakereyi öne alan bir öncelikle hareket edeceğimizi beyan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için doğru iradenin bu olduğunu düşünüyoruz.

'Dünyaya istikrar, demokrasi getireceğiz' diye gidilmiş hiçbir yerde sağlanabilmiş bir huzur yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu görmesi lazım. Bunun bize ders olması lazım. Bölgedeki gücümüzü, diplomasi kapasitemizi ona göre kullanmamız lazım.

Bundan sonra özellikle Orta Doğu'da bir iç çatışmanın unsuru haline geldiğimiz hiçbir alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kazanma imkanı olan alan değildir. Bunu görmemiz lazım."

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