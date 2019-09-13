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İYİ Parti'den Akhisar Belediyesi'ne siyah çelenk: İttifak protokolüne uyulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, İYİ Parti teşkilatı, Belediye Başkanı CHP’li Besim Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığını ileri sürüp, Belediye binası önünde eylem yapıp, siyah çelenk bıraktı.

İYİ Parti'den Akhisar Belediyesi'ne siyah çelenk: İttifak protokolüne uyulmadı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, İYİ Parti teşkilatı, Belediye Başkanı CHP’li Besim Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığını ileri sürüp, Belediye binası önünde eylem yapıp, siyah çelenk bıraktı.
İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, bir grup partili ile Belediye önüne, üzerinde 'Adalet' yazılı siyah çelenk bıraktı. Kındıroğlu, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti il başkanları arasında karşılıklı imzalanan ittifak protokolü şartlarını Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Yönetimi'nin yerine getirmediği söyledi. Kındıroğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerine CHP ile birlikte, 'Millet İttifakı' olarak katıldık ve seçim sonucunda hem partimizin hem de ittifak ortağımız, CHP'nin oylarını artırdığına şahit olduk. Seçim sürecinde teşkilatlarımız ve meclis üyesi adaylarımız maddi, manevi her imkânlarını ortaya koyarak canla başla çalıştılar ve Millet İttifakı olarak Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde belediye başkanlıklarını kazandık. Yunusemre, Köprübaşı ve Şehzadeler ilçelerimizde ise yüzde 1'in altındaki farklarla seçimi kaybettik. İYİ Parti ve CHP İl Başkanları, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde karşılıklı bir protokol imzalayarak meclis üyeliği sıralaması ve seçimin kazanılması durumunda, belediye başkan yardımcılığı konularında anlaşmışlardır. Yapılan bu protokole göre belediye başkanı adayı göstermeyen parti, meclis üyeliği sıralamasında 1'inci, 3'üncü ve 6'ncı sıraları alacak ve seçimin kazanılması durumunda bir belediye başkan yardımcılığı alacaktı. Yapılan bu protokole Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerimizde uyulduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Ancak Akhisar ilçemizde üzülerek bu protokol şartlarının yerine getirilmediğine şahit olmaktayız" dedi.
Açıklamanın ardından Kındıroğlu ve beraberindekiler, Belediye binası önünden ayrıldı.

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İYİ Parti'den Akhisar Belediyesi'ne siyah çelenk: İttifak protokolüne uyulmadıİYİ Parti'den Akhisar Belediyesi'ne siyah çelenk: İttifak protokolüne uyulmadıİYİ Parti'den Akhisar Belediyesi'ne siyah çelenk: İttifak protokolüne uyulmadı

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