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İYİ Parti'den Almanya'daki konferansa ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan: - "Berlin'de düzenlendiğini öğrendiğimiz 'Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme' başlıklı konferansa İYİ Parti katılmamıştır" - "İYİ Parti, 'Türkiyelilik' kavramını reddeder. Partimizin bu noktadaki tavrı açık ve nettir"

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, "Berlin'de düzenlendiğini öğrendiğimiz 'Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme' konferansına İYİ Parti katılmamıştır." ifadesini kullandı.

Erozan, yazılı açıklamasında, Almanya'da geçen hafta sonu Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme Konferansı düzenlendiği hatırlattı.

"Berlin'de düzenlendiğini öğrendiğimiz 'Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme' başlıklı konferansa İYİ Parti katılmamıştır' ifadesini kullanan Erozan, şunları kaydetti:

"Toplantıya 'arkadaş daveti' ile katıldığını beyan eden Mahican Balcı adlı vatandaşımızın, medyada 'İYİ Parti Berlin Temsilcisi' olarak lanse edildiğini görmekteyiz. Kendisinin partimizle kurumsal bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında toplantıya daveti ve toplantı sırasında yer gösteriminin ardından yapılan fotoğraf çekimini de söz konusu toplantı ile partimizi ilişkilendirme gayreti olarak değerlendiriyoruz."

Erozan, "Türkiyelilik" vurgusu yapılan toplantının konusu ve sonuç bildirgesinin, İYİ Parti'nin ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, "İYİ Parti 'Türkiyelilik' kavramını reddeder. Partimizin bu noktadaki tavrı açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aziz Türk milletidir. Aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

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Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme Konferansı İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan

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