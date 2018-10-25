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İYİ Parti'den araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den araştırma istemi

İYİ Parti, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın takdir yetkisini ne amaçla kullandığının anlaşılması, maliyetin çok üzerindeki ödemelerin dayanaklarının incelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla" Meclis Araştırması açılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen önergenin gerekçesinde, Sayıştay Başkanlığı tarafından 2018 yılı Eylül ayında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun yayınlamasının ardından, Bakanlık tarafından yapılan ihalelerle ilgili "çarpıcı gerçeklerin ortaya çıktığı" belirtildi.

Bakanlığın, raporda yer verilen bulguları "idarenin yetkisi cevabıyla geçiştirmesinin, kamuoyunu yakından ilgilendiren bu konuların üstünün kapatılmaya çalışıldığı hissini uyandırdığı" öne sürülerek, "Raporda yer verilen bulgular ve Bakanlığın bulgulara verdiği yetersiz cevaplar doğrultusunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın takdir yetkisini ne amaçla kullandığının anlaşılması, maliyetin çok üzerindeki ödemelerin dayanaklarının incelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Türkkan Meclis araştırması TBMM ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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