İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bugünün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurgulayan Paçacı, "Bugün Ankaralılara ve tüm milletimize kutlu olsun. Cumhuriyeti bize armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada açıklanan karara da değinen Cihan Paçacı, "Bu kararın bağımsız yargının verebileceği bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Bu siyasi bir cezadır. Ama inanıyorum ki üst mahkeme bu cezayı bozacaktır. Sayın Emin Çölaşan'ın ve Necati Doğru'nun FETÖ'yle ilişkilendirilmesi abesle iştigaldir." açıklamasını yaptı.

Bugün ayrıca yerli otomobilin prototipinin örtüsünün kaldıracağını anımsatan Paçacı, sevinçli olduklarını belirterek, "Umuyorum geçmişte Devrim'deki gibi bir sonuçla karşılaşmayız." diye konuştu.

İktidarla halkın gündeminin çok farklı olduğunu iddia eden Paçacı, çizilen tabloya karşı her ay binlerce kişinin işini kaybettiğini savundu.