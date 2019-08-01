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İYİ Parti’den Bahçeli yorumu: Kasım’da seçime hazırlanın

01.08.2019 22:08 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli’nin İYİ Partililere yönelik "geri dönün" çağrısına ilk tepki İYİ Parti Meclis Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.

İYİ Parti’den Bahçeli yorumu: Kasım’da seçime hazırlanın

Türkkan "Kasım’da seçime hazırlanın" değerlendirmesinde bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen siyasilere geri dönmeleri için çağrı yapmasına İYİ Parti'den ilk tepki, TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes soruyor neler oluyor diye. Kasım'da seçime hazırlanın" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'den koparak İYİ Parti'ye geçen siyasetçilere yaptığı çağrıda 3-4 Ağustos tarihlerinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayının yapılacağına işaret ederek, "Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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