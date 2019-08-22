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İyi Parti’den Başkan Gökhan’a: "Koalisyonların bir namusu vardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çanakkale Belediyesi’nin sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın da belediyesi olduğuna dikkat çekti.Facebook’ta yayımlanan mesajda, Çanakkale’de 31 Mart seçimlerindeki zaferin sadece CHP’ye ait olmadığı ön plana çıkarıldı.

İyi Parti’den Başkan Gökhan’a: "Koalisyonların bir namusu vardır"

İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çanakkale Belediyesi’nin sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın da belediyesi olduğuna dikkat çekti.
Facebook’ta yayımlanan mesajda, Çanakkale’de 31 Mart seçimlerindeki zaferin sadece CHP’ye ait olmadığı ön plana çıkarıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Millet İttifakı adayı olarak girip kazandığı seçimlerin üzerinden 5 ay geçtikten sonra, İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından kaleme alınan tenkit metninde şu ifadelere yer verildi:
“Koalisyonların bir namusu vardır. Buna riayet etmeyecektiniz madem neden İyi Parti ile koalisyon yaptınız? Çanakkale Belediyesi sadece CHP’nin değil, hatta CHP içinde belirli bir zümrenin değil, bütün Millet İttifakı’nın seçtiği bir belediyedir. Biz bu bağlamda Millet İttifakı ruhuna uymayanların ve bu tür davranışların sonuna kadar takipçisi olacağız. Çanakkale Belediye Başkanının dikkatine sunuyoruz.”

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