İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması halinde istifa edip etmemesiyle ilgili tartışmalar konusunda, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin dünkü grup konuşmasında asgari ücret konusundaki değerlendirmelerine ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında asgari ücretteki artışın yüzde 26 olduğunu açıklaması, İYİ Parti'nin başından beri talep ettiği oranın, sonunda AK Parti tarafından da kabul gördüğünü göstermiştir. Böylece İYİ Parti milletine verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiştir." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de Cihan Paçacı, şunları kaydetti: