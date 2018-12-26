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İYİ Parti'den "Binali Yıldırım" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Cihan Paçacı: - "(TBMM Başkanı Binali Yıldırım) Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması halinde istifa edip etmemesiyle ilgili tartışmalar konusunda, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin dünkü grup konuşmasında asgari ücret konusundaki değerlendirmelerine ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında asgari ücretteki artışın yüzde 26 olduğunu açıklaması, İYİ Parti'nin başından beri talep ettiği oranın, sonunda AK Parti tarafından da kabul gördüğünü göstermiştir. Böylece İYİ Parti milletine verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiştir." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de Cihan Paçacı, şunları kaydetti:

"ABD'nin Suriye'den silahlı unsurları çekme beyanı, elbette ki tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. Ancak cevaplarını beklediğimiz sualler ortadadır. ABD silahlı unsurlarını çektiğinde, boşluğu kim dolduracaktır? ABD'nin PYD ve YPG'ye verdiği silahlar ve mühimmatın akıbeti ne olacaktır? Çekilmenin sonuçlarını görmek için elbette zamana ihtiyaç vardır. Ancak bizim açımızdan tatmin edici cevaplar; ABD’nin çekildiği alanların Türkiye'nin kontrolüne bırakılması ve PYD/YPG'nin elinde bulundurduğu silah ve mühimmatın derhal teslim alınmasıdır. Türkiye'nin sınırlarının hemen yanıbaşında yeni oldubittilere tahammülü yoktur."

Paçacı, gazetecilerin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması halinde istifa etmesi gerekir mi?" şeklindeki sorusu üzerine de "Sayın Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa edip etmemesi... Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz. Sayın Yıldırım'a yakışan da bu olmalıdır." yanıtını verdi.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

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