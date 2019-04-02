İYİ Parti'den Buharkent'teki seçim sonuçlarına itiraz

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Mehmet Erol'un kazandığı seçim sonuçlarına İYİ Parti tarafından itiraz edildi.

Buharkent'te 9 bin 674 seçmenden 8 bin 980'u 31 Mart'taki yerel seçimde 34 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oylardan 8 bin 484'ü geçerli sayılırken, 496 oy ise geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Mehmet Erol, 4 bin 237 oy aldı. Millet İttifakı adayı İYİ Partili Yusuf Vural'a ise sandıklardan 4 bin 60 oy çıktı. Oyların yüzde 49,94'ünü alan Erol, belediye başkanı seçildi. Oyların yüzde 47,85'ini alan Vural ise 177 oy farkla seçimi kaybetti.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, 496 geçersiz oyun yeniden sayılması için Burharkent İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

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