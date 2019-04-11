İYİ Partiden CHP sitemi

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili konuştu. Karakuş, seçimde ittifak yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendilerine tam destek vermediğini ancak buna rağmen oylarını artırdıklarını söyledi.

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP’nin kazandığı ilçelerde Araban ve Karkamış’ta yapılan ittifak anlaşmasına bağlı kalarak İYİ Parti’nin yüzde yüz destekle çalıştığını ancak CHP’nin kendilerine gerekli desteğin vermediğini söyledi. CHP’ye rağmen İYİ Parti’nin oylarını arttırdığını da belirten Karakuş, "Biz İYİ Parti olarak ittifak anlaşmasının gereğini seçim çalışmaları kapsamında en iyi şekilde yerine getirdik. Bunun sonucunda da Araban ve Karkamış’ta İttifak adaylarımız Belediye Başkanlıklarını kazandı. Ancak bizim aday çıkardığımız yerlerde ise CHP’den aynı desteği alamadık. Seçime girdiğimiz tüm ilçelerde İYİ Parti’nin adayları büyük bir özveri ile çalışıp AKP adayları ile başa baş mücadele etmelerine rağmen, maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık” dedi.