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İYİ Parti’den ‘CHP’den istifa’ genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu imzasıyla teşkilatlara gönderilen bir genelge ile diğer siyasi partilerden seçime giren ve kazanan adayların, mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek, İYİ Parti’ye dönmeleri istendi.İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu teşkilatlara genelge gönderdi.

İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu imzasıyla teşkilatlara gönderilen bir genelge ile diğer siyasi partilerden seçime giren ve kazanan adayların, mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek, İYİ Parti’ye dönmeleri istendi.
İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu teşkilatlara genelge gönderdi. Gönderilen genelge doğrultusunda 31 Mart’ta ittifak gereği farklı partilerin listesinde yer alıp meclis üyesi seçilen isimlerin mazbatalarını aldıktan sonra ivedilikle seçildikleri partiden istifa edip İYİ Parti’ye üyeliklerini yapmaları istendi.
İzmir’de 19 ilçede 31 İYİ Partili, CHP’nin listelerinden meclis üyesi seçilmişti. Bu isimlerden CHP’de kalmayı tercih edecek isim ya da isimlerin olup olmayacağı merak konusu oldu.

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