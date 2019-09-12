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İYİ Parti'den CHP'ye siyah çelenk

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı mensupları, CHPli Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığı gerekçesiyle belediye binası önüne siyah çelenk bıraktı - İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu: - "Akhisar Belediyesine üçüncü belediye başkan yardımcısının da atanması haberi üzerine aylardır emek verdiğimiz ittifakın sarsıldığını ve verilen sözlerin de tutulmadığını görüyoruz"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Akhisar Teşkilatı, CHPli Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığını öne sürerek, belediye binası önünde eylem yaptı.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, iki parti arasındaki protokole rağmen belediye kadrosunda İYİ Partililere yer vermediği belirtildi.

Dutlulu'ya tepki gösteren parti mensuplarının belediye önünde toplandığı bildirilen açıklamada, daha sonra üzerinde "Adalet" yazılı siyah çelengin belediye binasına bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak ruhuna aykırı davrandığını savundu.

Kındıroğlu, şunları kaydetti:

"Akhisar Belediyesine üçüncü belediye başkan yardımcısının da atanması haberi üzerine aylardır emek verdiğimiz ittifakın sarsıldığını ve verilen sözlerin de tutulmadığını görüyoruz. Bu aynı zamanda siyasi etik ve dürüstlüğe de sığmaz. Yaşamayı istemediğimiz bu gelişmeler ışığında ittifak ruhunu zedeleyen Akhisar Belediye Başkanı ve Akhisar CHP İlçe Örgütünü kınıyorum."

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